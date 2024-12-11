Битвы, которые определят исход войны — что может случиться в 2025 году под Торецком и Покровском

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Торецк

Враг, к сожалению, установил контроль над терриконами шахты "Центральная" и большинством зданий на территории. Пока еще не закрепился, поэтому ситуация теоретически может измениться.

Также, 90% многоэтажек в городе — под контролем врага.

Район Забалка потерян.

Но пока все же удается сдерживать врага в районе Нелиповки-Леонидовки.

Единственное что, потеря контроля над шахтой "Центральная" дает врагу возможность осуществить разрезной удар между Нелиповкой и Щербиновкой и создать мешок для защитников остатков Нелиповки.

С другой стороны, враг очень хочет захватить шахту "Торецкую" с ее терриконами. Пока наши воины держат тот район и подходы к нему.

Несмотря на все, Торецк еще держится и будет держаться!

Враг там максимально ограничен в маневрах, поэтому штурмует в лобовую, неся огромные потери.

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Наступление РФ замедляется: почему под Курахово и Великой Новоселкой врагу стало труднее

Покровск

Важнейшие населенные пункты для обороны Покровска-Мирнограда — это Новоэкономическое, Родинское, Гришино и Удачное.

Туда же линия Сухой Яр-Лисовка-Даченское-Зеленое.

Под контролем Сил Обороны остаются 7 из 9 основных дорог, расположенных вокруг Покровска и Мирнограда. Агломерация прекрасно соединена с основными артериями дополнительными путями объезда. Просто так охватить всю агломерацию не получится.

Здесь уже больше вопрос в том, что для врага будет проще и какая будет выбрана стратегия — охват или лобовые штурмы.

В случае с российскими мразотами, еще совершенно неизвестно, что для них проще — идти ограниченными силами через фланги прочного района обороны или идти на тот же район всеми силами в лобовую.

Бои за агломерацию будут долгими и решающими за инициативу в 2025 году — и в принципе, во всей войне.

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