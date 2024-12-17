Угроза захвата Торецка: почему город так важен для оккупантов, — ОТГ "Луганск" (карта)

Для противника населенный пункт, где ведутся бои буквально за каждый дом, имеет значительное медийное и психологическое значение, что объясняет упорство российских войск.

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Российские оккупанты продолжают активные штурмы в районе Торецка Донецкой области, не прекращая попыток захватить стратегически важный город. В населенном пункте ведутся напряженные городские бои, в которых противник теряет большое количество живой силы. О том, почему для ВС РФ важен Торецк рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, Торецк имеет для противника значительное медийное и психологическое значение, что объясняет упорство российских войск в этой области.

"Враг не прекращает своих штурмовых действий. Торецк для них важная точка. Этот город для них важен с медийной и скорее психологической точки зрения. И до сих пор там идут тяжелые городские бои", – отметила она.

Спикер также подчеркнула, что российские войска несут значительные потери среди личного состава. Противник продолжает применять тактику "мясных штурмов", забрасывая позиции украинских сил обороны волнами пехоты, чтобы попытаться прорвать оборонительные рубежи.

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"Сейчас россияне теряют в городе большое количество личного состава, поскольку забрасывают позиции Сил обороны "мясом", чтобы попытаться прорвать оборону", – добавила Бобовникова.

Таким образом, ситуация в районе Торецка остается напряженной. Украинские силы продолжают удерживать позиции, нанося противнику ощутимые потери.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения российских войск 12 раз пытались продвинуться в районах Торецка и Щербиновки.

Согласно картографическим данным портала DeepState, российские силы за последние 10 дней продвинулись в восточной части Торецка, а также южнее — в микрорайоне Забалка. Однако северная и западная часть города остается под контролем Сил обороны.

Карта боевых действий в Торецке. 7 декабря Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Торецке. 17 декабря Фото: deepstatemap.live

Напомним, по словам спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, в Торецке идут ожесточенные бои практически за каждый дом и даже этаж. Поэтому сложно сказать, какая часть населенного пункта остается под контролем украинских сил, а какую оккупировал противник.

5 декабря стало известно, что украинские защитники нанесли контрудар южнее Торецка — в районе поселка Нелиповка. При всем этом у противника на этом направлении сконцентрирована большая группировка войск.