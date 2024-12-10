Бои за каждый этаж дома: группировка "Луганск" сообщила о динамичной ситуации в Торецке

Подразделения Сил обороны ведут боевые действия в микрорайоне Забалка, где противник пытается закрепиться в жилой застройке. Также россияне активизировались на терриконах шахты предприятия "Торецкуголь".

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В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные уличные бои. Силы обороны Украины сражаются за каждый дом и даже отдельные этажи в зданиях. Об этом сообщает аналитический проект DeepState, ссылаясь на слова спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой.

По ее словам, пока трудно сказать, какая часть населенного пункта остается под контролем украинских сил, а какую оккупировал противник. Поэтому в городе возникла неоднозначная ситуация.

По данным аналитиков, российские войска продолжают штурм вдоль улицы Дружбы и улицы Василия Стуса в центре города, добиваясь определенных успехов. На юге города, в микрорайоне Забалка, противник просачивается в жилую застройку, пытаясь закрепиться для дальнейшего контроля территории. Также фиксируется активность оккупантов на терриконах шахты ГП "Торецкуголь".

"Очень активные бои ведутся непосредственно в микрорайоне "Забалка" на юге Торецка. Враг просачивается в застройку микрорайона и пробует там закрепляться пехотой для дальнейшего контроля местности и продвижения", — говорится в сообщении.

Динамика боевых действий

По состоянию на октябрь, около 50% Торецка находились под контролем российских войск, однако точное соотношение контролируемых территорий сейчас затруднительно оценить из-за динамичных боевых действий.

Продвижение ВС РФ в Торецке. 1 декабря Фото: deepstatemap.live Продвижение ВС РФ в Торецке. 9 декабря Фото: deepstatemap.live

Между тем 7 декабря аналитики DeepState сообщили о продвижении россиян у населенных пунктов Новотроицкое, Шевченко, Дальнее, Новооленовка и Торецк. А 8 декабря продвижение противника зафиксировано также возле Видродження, Пушкиного и Сторожевого.

При этом на данном участке фронта, по информации ОТГ "Луганск", российская армия теряет еженедельно в среднем около одного механизированного батальона.

Ранее Анастасия Бобовникова рассказала о контратаке украинских защитников в поселке Нелеповка. По ее словам, местность позволила Силам обороны удачно контратаковать с использованием бронетехники.