ВСУ провели удачный контрштурм под Торецком (видео, карта)
Украинские бойцы ОТУ "Луганск" с помощью техники атаковали ВС РФ в поселке Нелиповка. Пресс-секретарь группировки говорит, что это не первый случай успешной контратаки на Торецком направлении.
Бойцы ВСУ сдерживают наступление РФ на Торецком направлении. В поселке Нелиповка украинские военные успешно провели контрштурм, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Киев24".
По словам спикера ОТГ "Луганск", сельская местность позволила украинским бойцам удачно контратаковать техникой.
"Этот контрштурм состоялся в поселке Нелиповка на Торецком направлении. Этот поселок, в отличие от города Торецка, дает больше возможностей использовать именно технику. Поэтому ребята провели такой удачный штурм", — объяснила Анастасия Бобовникова.
Наши военные длительное время сдерживают наступление российской группировки, значительно превосходящей по численности, отметила спикер.
"Они на самом деле большие молодцы, потому что им противостоит огромная группировка войск РФ, и они держатся очень классно и не дают врагу прорываться уже очень-очень долгое время. Сдерживают врага и даже могут контратаковать, проводить собственные штурмовые действия", — сказала Анастасия.
Также она добавила, что это не первый случай успешной контратаки бойцов ВСУ на этом участке фронта.
Напомним, 5 декабря аналитики DeepStatе сообщали, что ВСУ освободили населенный пункт на Донбассе. Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ имени Номана Челебиджихана вытеснили оккупантов из села Новый Комар.
3 декабря СМИ сообщали, что бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины разбили танковую колонну ВС РФ под Курахово. В сети опубликовали видео столкновения.