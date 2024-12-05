ВСУ провели удачный контрштурм под Торецком (видео, карта)

Украинские бойцы ОТУ "Луганск" с помощью техники атаковали ВС РФ в поселке Нелиповка. Пресс-секретарь группировки говорит, что это не первый случай успешной контратаки на Торецком направлении.

Бойцы ВСУ сдерживают наступление РФ на Торецком направлении. В поселке Нелиповка украинские военные успешно провели контрштурм, сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире "Киев24".

По словам спикера ОТГ "Луганск", сельская местность позволила украинским бойцам удачно контратаковать техникой.

"Этот контрштурм состоялся в поселке Нелиповка на Торецком направлении. Этот поселок, в отличие от города Торецка, дает больше возможностей использовать именно технику. Поэтому ребята провели такой удачный штурм", — объяснила Анастасия Бобовникова.

ВСУ сдерживают врага в районе поселка Нелиповка на Торецком направлении Фото: Deep State

Наши военные длительное время сдерживают наступление российской группировки, значительно превосходящей по численности, отметила спикер.

"Они на самом деле большие молодцы, потому что им противостоит огромная группировка войск РФ, и они держатся очень классно и не дают врагу прорываться уже очень-очень долгое время. Сдерживают врага и даже могут контратаковать, проводить собственные штурмовые действия", — сказала Анастасия.

Также она добавила, что это не первый случай успешной контратаки бойцов ВСУ на этом участке фронта.

Напомним, 5 декабря аналитики DeepStatе сообщали, что ВСУ освободили населенный пункт на Донбассе. Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ имени Номана Челебиджихана вытеснили оккупантов из села Новый Комар.

3 декабря СМИ сообщали, что бойцы 130-го отдельного батальона территориальной обороны Украины разбили танковую колонну ВС РФ под Курахово. В сети опубликовали видео столкновения.