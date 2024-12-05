ЗСУ провели вдалий контрштурм під Торецьком (відео, карта)

Українці бійці ОТУ "Луганськ" за допомогою техніки атакували ЗС РФ у селищі Неліпівка. Речниця угруповання каже, що це не перший випадок успішної контратаки на Торецькому напрямку.

Бійці ЗСУ стримують наступ РФ на Торецькому напрямку. У селищі Неліпівка українські військові успішно провели контрштурм, повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі "Київ24".

За словами речниці ОТУ "Луганськ", сільська місцевість дозволила українським бійцям вдало контратакувати технікою.

"Цей контрштурм відбувся у селищі Неліпівка на Торецькому напрямку. Це селище, на відміну від міста Торецька, дає більше можливостей використовувати саме техніку. Тому хлопці провели такий вдалий штурм", — пояснила Анастасія Бобовнікова.

ЗСУ стримують ворога в районі селища Неліпівка на Торецькому напрямку Фото: Deep State

Наші військові тривалий час стримують наступ російського угруповання, що значно переважає за чисельністю, зазначила речниця.

"Вони насправді великі молодці, тому що їм протистоїть величезне угруповання військ РФ, та вони тримаються дуже класно й не дають ворогу прориватися вже дуже-дуже довгий час. Стримують ворога і навіть можуть контратакувати, проводити власні штурмові дії", — сказала Анастасія.

Також вона додала, що це не перший випадок успішної контратаки бійців ЗСУ на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, 5 грудня аналітики DeepStatе повідомляли, що ЗСУ звільнили населений пункт на Донбасі. Бійці 48-го окремого штурмового батальйону ЗСУ імені Номана Челебіджіхана витіснили окупантів із села Новий Комар.

3 грудня ЗМІ повідомляли, що бійці 130-го окремого батальйону територіальної оборони України розбили танкову колону ЗС РФ під Кураховим. У мережі опублікували відео зіткнення.