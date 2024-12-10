Бої за кожен поверх будинку: угруповання "Луганськ" повідомило про динамічну ситуацію в Торецьку

Підрозділи Сил оборони ведуть бойові дії в мікрорайоні "Забалка", де противник намагається закріпитися в житловій забудові. Також росіяни активізувалися на териконах шахти підприємства "Торецьквугілля".

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У Торецьку Донецької області тривають запеклі вуличні бої. Сили оборони України б'ються за кожен будинок і навіть окремі поверхи в будівлях. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, посилаючись на слова спікерки ОТГ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової.

За її словами, наразі важко сказати, яка частина населеного пункту залишається під контролем українських сил, а яку окупував противник. Тому в місті виникла неоднозначна ситуація.

За даними аналітиків, російські війська продовжують штурм уздовж вулиці Дружби та вулиці Василя Стуса в центрі міста, домагаючись певних успіхів. На півдні міста, у мікрорайоні "Забалка", противник просочується в житлову забудову, намагаючись закріпитися для подальшого контролю території. Також фіксується активність окупантів на териконах шахти ДП "Торецьквугілля".

"Дуже активні бої ведуться безпосередньо в мікрорайоні "Забалка" на півдні Торецька. Ворог просочується в забудову мікрорайону і пробує там закріплятися піхотою для подальшого контролю місцевості та просування", — ідеться в повідомленні.

Динаміка бойових дій

Станом на жовтень, близько 50% Торецька перебували під контролем російських військ, проте точне співвідношення контрольованих територій зараз важко оцінити через динамічні бойові дії.

Просування ЗС РФ у Торецьку. 1 грудня Фото: deepstatemap.live Просування ЗС РФ у Торецьку. 9 грудня Фото: deepstatemap.live

Тим часом 7 грудня аналітики DeepState повідомили про просування росіян біля населених пунктів Новотроїцьке, Шевченко, Дальнє, Новооленівка і Торецьк. А 8 грудня просування противника зафіксовано також біля Відродження, Пушкіного та Сторожевого.

Водночас на цій ділянці фронту, за інформацією ОТГ "Луганськ", російська армія втрачає щотижня в середньому близько одного механізованого батальйону.

Раніше Анастасія Бобовнікова розповіла про контратаку українських захисників у селищі Неліпівка. За її словами, місцевість дозволила Силам оборони вдало контратакувати з використанням бронетехніки.