Поступки на Донбасі дадуть Росії час підготувати масштабний наступ на Україну, — NYT

Втрата Донецької області зробить Україну більш вразливою для можливого майбутнього нападу Росії. Зараз території Донбасу, контрольовані Києвом, є найбільш укріпленими на фронті.

Під час зустрічі російських та українських переговірників, яка має відбутися в Абу-Дабі 1 лютого, залишається невирішеним одне з ключових питань. Про це пише NYTimes.

У центрі переговорів перебуває контрольована Україною ділянка землі в Донецькій області, менша, ніж штат Делавер, і яка дуже хвилює главу Кремля Володимира Путіна, зазначає видання.

Символізм і державна пропаганда

Після вторгнення в Україну в 2014 році, Донецьк посідає центральне місце у спробі Москви анексувати переважно російськомовний промисловий регіон східної України, який Кремль зображує як історично російський. Більшу частину своєї державної пропаганди Росія створила навколо порятунку жителів Донецької та Луганської областей.

Ділянка Донецької області, яку контролює Україна, має символічне значення. До її складу входить Слов'янськ, у якому 2014 року відбулося "повстання сепаратистів", після чого проросійські сили змогли ненадовго захопити місто. Нездатність Москви захопити місто, яке російська пропаганда зображує як колиску "Русской весны", може загострити критику, зазначає видання.

При цьому, якщо не вдається досягти своїх цілей силою, то згодом може виникнути питання, хто виграв війну і диктував умови. Путін знає, що будь-яке рішення Києва про передачу території викликало б суперечки всередині України, де за цю землю вже 12 років гинуть люди. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий піти на компроміси, щоб покласти край війні, однак не може поставити під загрозу територіальну цілісність країни.

Донецька область

Частина Донецької області, яку утримує Україна, є однією з найбільш укріплених частин фронту, оскільки оборону на ній ведуть із 2014 року, ще до початку повномасштабного вторгнення. І втрата цих укріплень зробить Україну більш вразливою для будь-якого майбутнього нападу Росії, дозволяючи Москві розпочати новий наступ.

Нагадаємо, під час переговорів в ОАЕ 23 і 24 січня представники України та США обговорювали можливість розміщення миротворчих сил нейтральних країн на окупованій частині Донецької області, однак Росія категорично відкинула цей варіант.

Також Фокус писав, що після того, як ЗС РФ обстріляли Одесу і пасажирський потяг на Харківщині безпілотниками і ракетами, внаслідок чого загинули п'ятеро людей, російські переговірники "принесли вибачення".