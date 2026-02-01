Уступки на Донбассе дадут России время подготовить масштабное наступление на Украину, — NYT

Потеря Донецкой области сделает Украину более уязвимой для возможного будущего нападения России. Сейчас территории Донбасса, контролируемые Киевом, являются наиболее укрепленными на фронте.

Во время встречи российских и украинских переговорщиков, которая должна состояться в Абу-Даби 1 февраля, остается нерешенным один из ключевых вопросов. Об этом пишет NYTimes.

В центре переговоров находится контролируемый Украиной участок земли в Донецкой области, меньший, чем штат Делавэр, и которая очень волнует главу Кремля Владимира Путина, отмечает издание.

Символизм и государственная пропаганда

После вторжения в Украину в 2014 году, Донецк занимает центральное место в попытке Москвы аннексировать преимущественно русскоязычный промышленный регион восточной Украины, который Кремль изображает как исторически российский. Большую часть своей государственной пропаганды Россия создала вокруг спасения жителей Донецкой и Луганской областей.

Участок Донецкой области, который контролирует Украина, имеет символическое значение. В его состав входит Славянск, в котором в 2014 году произошло "восстание сепаратистов", после чего пророссийские силы смогли ненадолго захватить город. Неспособность Москвы захватить город, который российская пропаганда изображает как колыбель "Русской весны", может обострить критику, отмечает издание.

При этом, если не удается достигнуть своих целей силой, то впоследствии может возникнуть вопрос, кто выиграл войну и диктовал условия. Путин знает, что любое решение Киева о передаче территории вызывало бы споры внутри Украины, где за эту землю уже 12 лет гибнут люди. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он готов пойти на компромиссы, чтобы положить конец войне, однако не может поставить под угрозу территориальную целостность страны.

Донецкая область

Часть Донецкой области, которую удерживает Украина, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборона на ней ведется с 2014 года, еще до начала полномасштабного вторжения. И потеря этих укреплений сделает Украину более уязвимой для любого будущего нападения России, позволяя Москве начать новое наступление.

Напомним, во время переговоров в ОАЭ 23 и 24 января представители Украины и США обсуждали возможность размещения миротворческих сил нейтральных стран на оккупированной части Донецкой области, однако Россия категорически отвергла этот вариант.

Также Фокус писал, что после того, как ВС РФ обстреляли Одессу и пассажирский поезд на Харьковщине беспилотниками и ракетами, в результате чего погибли пять человек, российские переговорщики "принесли извинения".