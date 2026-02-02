Россия полностью оккупировала Торецк, — DeepState

Россияне смогли продвинуться в Торецке и полностью оккупировали город. Ранее военные Сил обороны Украины контролировали часть жилой застройки.

Однако теперь город полностью перешел под контроль врага. Соответствующее обновление сделали аналитики DeepState на своей карте.

В сводках Генерального штаба ВСУ Торецк не был упомянут с ноября 2025 года.

Пока не было никаких официальных комментариев относительно возможного завершения боев за город Торецк от военно-политического командования.

Торецк 31 января Фото: DeepStateMAP Торецк 1 февраля Фото: DeepStateMAP

В Минобороны РФ заявляли об оккупации Торецка почти год назад: 7 февраля 2025 года там заявили о захвате города.

В то же время в ВСУ опровергли эту информацию еще тогда и заявили о сопротивлении ВСУ в Торецке силам агрессора, которые преобладают в разы. Зато там объяснили, что оккупанты неоднократно пытались установить флаг в городе для создания картинки.

О важности оккупации Торецка для россиян Фокус рассказывал еще в декабре 2024 года. Отмечалось, что для РФ город имеет значительное медийное и психологическое значение, что объясняет упорство российских войск.

Ранее Фокус рассказывал, что зима помогла России улучшить ситуацию на фронте, но ненадолго. Все из-за того, что ВСУ смогли адаптироваться к холодам.

Напомним, что по мнению экспертов из New York Times, потеря Донецкой области сделает Украину более уязвимой для возможного будущего нападения России. Сейчас территории Донбасса, контролируемые Киевом, являются наиболее укрепленными на фронте.