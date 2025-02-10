На фоне фейка о "взятии города": ВС РФ в шестой раз попытались установить триколор в Торецке

В ОСГВ "Хортица" заявили, что в Торецке "ломается бетон и трещит по швам обожженная земля". Две группы оккупантов попробовали разные пути, чтобы повесить в городе свои флаги, но потерпели смертельный провал.

Related video

Российские оккупанты совершили уже шестую попытку установить свой флаг в Торецке в Донецкой области. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Фото ВСУ в Торецке Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

Командование отметило, что целью врага было "создание соответствующей картинки" для пропагандистских СМИ. Захватчики уже 6 раз пытались вывесить триколор в разных локациях.

"В результате работы наших операторов БПЛА российские триколоры были уничтожены вместе с "знаменосцами"", — сообщили в ОСГВ "Хортица".

Пресс-служба добавила, что в Торецке продолжаются ожесточенные бои с ВС РФ.

Фото ВСУ в Торецке Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram Фото ВСУ в Торецке Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

"Здесь жизнь и смерть без цензуры. И каждый вздох — полной грудью с особым привкусом суровой реальности. Там, где ломается бетон и трещит по швам обожженная земля, наши мужественные Герои держатся несокрушимо", — подчеркнуло командование.

9 февраля пресс-служба сводной бригады "Хищник" Департамента патрульной полиции Украины сообщала, что в 6:00 утра "оккупант забрался с аквафрешем на копер шахты". Украинские силы оперативно отреагировали сбросом с дрона и артиллерийским обстрелом.

"В результате — тряпку даже не успели развернуть. Тем временем другая вражеская группа пыталась хоть как-то запихнуть триколор в город — просто забросили его на здание, как хлам. Бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое: СБИЛ тряпку сбросом ВОГа", — рассказали воины.

В Генеральном штабе ВСУ информировали, что в течение суток на Торецком направлении было зафиксировано 13 вражеских атак. Бои шли в районе самого Торецка, а также поселков Крымское и Щербиновка.

Торецкое направление на карте боевых действий Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 9 февраля представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал заявления россиян о захвате Торецка. По его словам, страна-агрессор пытается перебить поток информации о потерях сообщением о "победах".

Командир ремонтного подразделения 48-й отдельной артиллерийской бригады "Султан" рассказал, как защитникам удается восстанавливать технику для успешного выполнения боевых задач. Иногда специалистам приходится ремонтировать машины под интенсивными вражескими обстрелами.