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На тлі фейку про "взяття міста": ЗС РФ вшосте спробували встановити триколор у Торецьку

ЗСУ, Торецьк, місто Торецьк, Торецький напрямок
Фото: Генштаб ЗСУ | Ілюстративне фото

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що в Торецьку "ламається бетон і тріщить по швах обпалена земля". Дві групи окупантів спробували різні шляхи, щоб почепити у місті свої прапори, але зазнали смертельного провалу.

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Російські окупанти здійснили вже шосту спробу встановити свій прапор у Торецьку в Донецькій області. Про це 10 лютого повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

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Фото ЗСУ у Торецьку
Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

Командування наголосила, що метою ворога було "створення відповідної картинки" для пропагандистських ЗМІ. Загарбники вже 6 разів намагалися вивісити триколор у різних локаціях.

"В результаті роботи наших операторів БПЛА російські триколори були знищені разом з "прапороносцями"", — повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Пресслужба додала, що у Торецьку продовжуються запеклі бої з ЗС РФ.

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Фото ЗСУ у Торецьку
Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram
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Фото ЗСУ у Торецьку
Фото: Хортицький вітер (ОСУВ "Хортиця") / Telegram

"Тут життя і смерть без цензури. І кожен подих — на повні груди з особливим присмаком суворої реальності. Там, де ламається бетон і тріщить по швах обпалена земля, наші мужні Герої тримаються незламно", — підкреслило командування.

9 лютого пресслужба зведеної бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції України повідомляла, що о 6:00 ранку "окупант видерся з аквафрешем на копер шахти". Українські сили оперативно відреагували скидом з дрона й артилерійським обстрілом.

"В результаті – ганчірку навіть не встигли розгорнути. Тим часом інша ворожа група намагалася хоч якось запхати триколор у місто — просто закинули його на будівлю, як непотріб. Бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне: ЗБИВ ганчірку скидом ВОГа", — розповіли воїни.

У Генеральному штабі ЗСУ інформували, що впродовж доби на Торецькому напрямку було зафіксовано 13 ворожих атак. Бої точилися в районі самого Торецька, а також селищ Кримське та Щербинівка.

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Торецький напрямок на карті бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 9 лютого речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов прокоментував заяви росіян про захоплення Торецька. З його слів, країна-агресорка намагається перебити потік інформації про втрати повідомленням про "перемоги".

Командир ремонтного підрозділу 48-ї окремої артилерійської бригади "Султан" розповів, як захисникам вдається відновлювати техніку задля успішного виконання бойових завдань. Подекуди фахівцям доводиться ремонтувати машини під інтенсивними ворожими обстрілами.