Чи захоплено Торецьк: в ЗСУ пояснили, чому росіяни вигадали фейк про "взяття міста" (відео)

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, росіяни намагаються видати дезінформацію про нібито захоплення з метою приховати власні втрати на інших ділянках фронту, зокрема в Курській області.

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Місто Торецьк Донецької області залишається під контролем Сил оборони, а інформація про так зване "захоплення" міста було створена росіянами, аби"перекрити" свої втрати у Курській області. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у Національному телемарафоні.

Трегубов про фейк росіян щодо "захоплення" Торецька (дивитися з 08:40)

За словами військового, РФ намагається перебити інформаційний порядок денний щодо власних втрат у Курській області та розповідає про "контроль" над певними регіонами.

"Їм просто треба було "прибити" інформаційну повістку власних втрат у Курській області. І вони почали розповідати власному населенню про якийсь там контроль…" — сказав Трегубов.

Він додав, що в місті тривають важкі вуличні бої, які відбуваються не перший місяць. За словами військового, про жодний контроль росіян над містом "мова не йде".

Що відбувається в Торецьку

Водночас речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець повідомив, що наразі ворог намагається захопити "сильні оборонні позиції" ЗСУ, які розташовані у міста поблизу шахт "Центральна" та "Торецька".

"Він [ворог] накопичує сили у східній частині Торецька, в районі виправної колонії, а далі вже рухається центральною частиною, в районі бібліотеки та вже потім проводить штурмові дії в напрямку 1,5 км досяжності", — розповів військовий.

За його словами, схожу тактику армія РФ застосовує при штурмах позицій Сил оборони в районі Забалки, а також відзначає "аж занадто" сильну активізацію тактичної авіації росіян.

"Результат такої активізації вчора був на Торецькому напрямку", — додав речник ОТУ "Луганськ", натякаючи на інформацію про збиття російського штурмовика Су-25 на Торецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ заявляють про продовження боїв у міській забудові Торецька. Угруповання військ "Хортиця" заявляє про опір ЗСУ в Торецьку силам агресора, які переважають у рази.

Згодом стало відомо, що ЗСУ під Торецьком знищили російський Су-25 і вертоліт. Зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ відправив "на вічну стоянку" передовий винищувач Су-25 військ РФ. Під час удару постраждав і вертоліт Мі-8, пілот якого хотів сховатися.