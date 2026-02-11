У Кремля є дедлайни щодо захоплення Донбасу: нардеп розповів, на які ще території націлився ворог

Російське керівництво має чітко визначені строки для захоплення Донбасу та інших українських територій, однак через опір Збройних сил України ці плани постійно коригуються. Водночас стратегічною метою Кремля залишається не лише схід, а й південь держави — зокрема спроба відрізати Україну від Чорного моря.

Про це розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі виданню "РБК-Україна".

За його словами, у Росії існують конкретні дедлайни щодо окупації Донбасу та інших регіонів України. Однак, ці строки, як зазначив парламентар, уже неодноразово переносилися. При цьому конкретні дати нардеп не озвучив, оскільки це закрита інформація. Водночас Костенко переконаний, що через неспроможність досягти поставлених цілей у визначені терміни Кремль і надалі буде змушений переглядати свої плани.

Ба більше, попри численні виклики та дефіцит ресурсів, українські Сили оборони завдають ворогу відчутних втрат. За його словами, армія РФ, яка позиціонувала себе як одну з найпотужніших у світі та готувалася до масштабного протистояння із Заходом, не здатна повністю окупувати навіть чотири українські області.

Як приклад Костенко навів підрахунки за 2025 рік. Якщо сумарні територіальні здобутки російських військ у Харківській, Сумській, Донецькій та Запорізькій областях умовно співвіднести з площею Донеччини, йдеться приблизно про 16% її території. При цьому Росія, за його словами, втратила сотні тисяч військовослужбовців. Близько 21% Донецької області наразі залишається під контролем України. За оцінками експертів, для повного захоплення регіону агресору знадобиться понад два роки та ще більше людських ресурсів.

Окрему увагу депутат звернув на південний напрямок. За його словами, стратегічний розрахунок Кремля полягає в тому, щоб позбавити Україну виходу до Чорного моря. Чим швидше Росія зможе реалізувати цей сценарій, тим вигіднішою буде її позиція.

Також Костенко наголосив, що Росія не відмовляється від ширших геополітичних амбіцій, які виходять за межі України. Саме тому, на його переконання, розраховувати на швидку зміну позиції Москви не варто.

"Їм треба відрізати Україну від Чорного моря. От вони розуміють це, що чим раніше вони це роблять, тим краще. Також у них є плани по Європі. І росіяни не збираються відмовлятися від своїх планів. Це факт. І ми маємо це розуміти", — зауважив він.

Коментуючи ідеї про можливість територіальних поступок заради припинення війни, нардеп висловив категоричну незгоду. Він переконаний, що передача Донбасу не стане гарантією миру, а лише відкриє шлях до подальшої експансії РФ. Як приклад він згадав окупацію Криму у 2014 році, після якої Росія витіснила українських військових із півострова та створила умови для зміни його демографічного складу.

"Є така інформація, що 40% українців каже – потрібно домовлятися про здачу територій. Я взагалі не розумію, хто ці люди, які так говорять. Сто відсотків це люди не з Донбасу. Це люди, які вважають, що їх території ніхто не віддасть. Але вони мають для себе зрозуміти – як тільки Росія забирає Донбас, вони відразу перекидуються на інші території і прийдуть до них. Це ж Росія, історично ми про це знаємо", -додав депутат.

За словами Костенка, російська пропаганда вже сьогодні мотивує військових обіцянками житла в українських містах — зокрема в Миколаєві чи Одесі — після їх можливого захоплення, і з цього зрозуміло, що Кремль має довгострокові наміри щодо закріплення на нових територіях.

Чи завершиться російсько-українська війна у 2026 році

Також він відповів на питання журналістів про перспективи завершення війни у 2026 році. І, на його думку, такий сценарій є малоймовірним, оскільки президент РФ Володимир Путін, за його оцінкою, не переглянув своїх стратегічних цілей, а наявних ресурсів Росії наразі достатньо для продовження бойових дій у нинішньому темпі. Та всеж ситуацію може змінити лише непередбачуваний фактор або критичні втрати, які змусять Кремль перейти до реальних, а не декларативних переговорів.

На думку Костенка, Росію неможливо переконати дипломатичними аргументами — її можна лише зупинити силою. Будь-які інші сценарії, вважає він, лише створять передумови для нової ескалації.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків DeepState, російські війська окупували село Бондарне Бахмутського району Донецької області та просунулись у селі Никифоровка.

Раніше Володимир Зеленський спростував повідомлення російських медіа про нібито вимогу Москви до інших держав визнати тимчасово окуповані українські території. Президент наголосив, що подібні сценарії є нереалістичними.