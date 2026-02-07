"Пакет Дмитриева": Зеленский рассказал о вероятной договоренности между США и РФ на 12 триллионов долларов

По словам президента, разведка показывала ему документы, которые российские переговорщики возили в США. И в них могут быть вопросы, связанные с Украиной.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", — подчеркнул глава государства во время общения с журналистами 6 февраля, передает "Укринформ".

Зеленский отметил, что между США и Россией есть вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на около 12 триллионов долларов.

"Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, — там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", — сказал президент на подчеркнул, что в медиа есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

Зеленский отметил, что украинская делегация сообщила позицию президента Украины, что если будут те или иные двусторонние договоренности России и США, то пункты, которые будут связаны с Украиной, не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и их не стоит обсуждать без Украины.

"Украина будет демонстрировать свою реакцию относительно этого в случае таких рисков", — сказал он.

Также Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать создание свободной экономической зоны на Донбассе. Однако это не должно означать уступки в вопросе суверенитета или признания контроля России над оккупированными территориями.

"Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это. Поэтому мы говорим о какой-то большой зоне. Часть ее, которая сейчас под контролем россиян. Часть зоны, которую мы сейчас контролируем, то есть восточная часть Донбасса, будет под нашим контролем", — говорил Зеленский.

Он подчеркнул, что это украинская земля и Украина не признает ее российской даже если это будет свободная экономическая зона.

"Наша земля, если это свободная экономическая зона, — это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее — решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория. Вот и все", — добавил Зеленский.

По его мнению, это будет справедливо и надежно.

"Если я сделаю один шаг назад для создания такой зоны, они должны сделать то же самое. Два шага — два шага. Три шага — три шага. Пока наши военные не скажут мне, что больше двигаться нельзя, потому что это вопрос безопасности", — отметил глава государства.

Напомним, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 7 января встретились в Париже с российским посланником Кириллом Дмитриевым для обсуждения плана США по установлению мира в Украине. После достижения соглашения с Украиной почти по всем аспектам плана Трампа Белый дом хочет получить четкий ответ от Путина на это предложение. Но глава Кремля до сих пор не продемонстрировал готовности согласиться или даже всерьез рассмотреть соглашение, о котором ведут переговоры США и Украина.

А тем временем переговоры Украины, России и США в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на достижении мира. В частности, на них речь шла о методах введения перемирия. В ближайшее время планируются следующие встречи, они, вероятно, пройдут в США.