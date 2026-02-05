Полное перемирие с прекращением боевых действий: Умеров и Зеленский о переговорах в Абу-Даби

Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на достижении мира. В частности, на них речь шла о методах введения перемирия.

В ближайшее время планируются следующие встречи, они, предположительно, пройдут в США. Об этом заявил глава украинской делегации Рустем Умеров в своем Telegram.

Он отметил, что переговоры получились конструктивными и были сосредоточены на путях создания условий для достижения длительного мира.

Одним из достижений переговоров Умеров назвал достижение договоренности о первом обмене за последние пять месяцев. Вследствие этого в Украину вернулось 157 военнопленных.

"В течение двух дней делегации провели широкие обсуждения остальных нерешенных вопросов, в частности методов внедрения перемирия и мониторинга прекращения военных действий", — заявил Умеров.

Відео дня

Он отметил, что в ближайшее время делегации должны сообщить о результатах переговоров и провести новые переговоры в ближайшие недели.

Отдельно Умеров поблагодарил президента США Дональда Трампа "за его лидерство в продвижении усилий, направленных на прекращение войны".

Зато Владимир Зеленский в вечернем обращении отметил, что уже заслушал доклад о переговорах. Однако теперь он ожидает прибытия делегации в Украину, ведь многие вопросы нельзя обсуждать по телефону.

В то же время он анонсировал следующие встречи, которые, вероятно, пройдут в ближайшее время в США.

"Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и лишающим Россию аппетита воевать дальше. Важно, чтобы эта война закончилась так, чтобы у России не было вознаграждения за агрессию. Это один из ключевых принципов, которые возвращают и гарантируют настоящую безопасность. Я благодарю всех наших партнеров, которые нас в этом поддерживают", — заявил Зеленский.

Отдельно он поздравил военнопленных, которые вернулись в Украину в результате обмена. По его словам, среди ребят, которых вернули сегодня, есть те, кто был и плену почти четыре года.

5 февраля в Саудовской Аравии прошел второй день переговоров между США, РФ и Украиной. Предметом обсуждения стали военные и военно-политические вопросы.

Как стало известно утром, Россия расширила список своих требований и теперь настаивает не только на полном выводе ВСУ с Донбасса, включая неоккупированные территории, но и на признании их международным сообществом за РФ.