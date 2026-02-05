Повне перемир'я з припиненням бойових дій: Умєров та Зеленський про перемовини в Абу-Дабі

Перемовини України, Росії та США в Абу-Дабі мали конструктивний характер і були зосереджені на досягненні миру. Зокрема, на них ішлося про методи запровадження перемир'я.

Найближчим часом плануються наступні зустрічі, вони, імовірно, пройдуть в США. Про це заявив голова української делегації Рустем Умєров у своєму Telegram.

Він наголосив, що перемовини вийшли конструктивними й були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Одним з досягнень перемовин Умєров назвав досягнення домовленості про перший обмін за останні п'ять місяців. Внаслідок цього до України повернулося 157 військовополонених.

"Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти нерозв'язаних питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій", — заявив Умєров.

Він зазначив, що найближчим часом делегації мають повідомити про результати перемовин та провести нові перемовини в найближчі тижні.

Окремо Умєров подякував президенту США Дональду Трампу "за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни".

Натомість Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що вже заслухав доповідь щодо перемовин. Однак тепер він очікує на прибуття делегації до України, адже багато питань не можна обговорювати телефоном.

Водночас він анонсував наступні зустрічі, які, імовірно, пройдуть найближчим часом в США.

"Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас у цьому підтримують", — заявив Зеленський.

Окремо він привітав військовополонених, які повернулися до України внаслідок обміну. За його словами, серед хлопців, яких повернули сьогодні, є ті, хто був й полоні майже чотири роки.

5 лютого в Саудівській Аравії пройшов другий день переговорів між США, РФ і Україною. Предметом обговорення стали військові та військово-політичні питання.

Як стало відомо вранці, Росія розширила список своїх вимог і тепер наполягає не тільки на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, включно з неокупованими територіями, а й на визнанні їх міжнародною спільнотою за РФ.