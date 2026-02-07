"Пакет Дмітрієва": Зеленський розповів про ймовірну домовленість між США та РФ на 12 трильйонів доларів

За словами президента, розвідка показувала йому документи, які російські переговірники возили до США. І в них можуть бути питання пов'язані із Україною.

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас", - наголосив глава держави під час спілкування з журналістами 6 лютого, передає "Укрінформ".

Зеленський зауважив, що між США та Росією є ймовірність підписання документів про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

"Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмітрієва", який він показував у США, – там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", - сказав президент на наголосив, що у медіа є різні сигнали, що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

Зеленський зазначив, що українська делегація повідомила позицію президента України, що якщо будуть ті чи інші двосторонні домовленості Росії та США, то пункти, які будуть пов'язані з Україною, не можуть суперечити Конституції України, законам України, і їх не варто обговорювати без України.

"Україна буде демонструвати свою реакцію щодо цього у разі таких ризиків", - сказав він.

Також Зеленський заявив, що Україна готова обговорювати створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак це не повинно означати поступки в питанні суверенітету або визнання контролю Росії над окупованими територіями.

"Я не знаю, чи це може бути реалізовано, бо коли ми говорили про вільну економічну зону, у нас були різні погляди на це. Тож ми говоримо про якусь велику зону. Частина її, яка зараз під контролем росіян. Частина зони, яку ми зараз контролюємо, тобто східна частина Донбасу, буде під нашим контролем", - казав Зеленський.

Він наголосив, що це українська земля й Україна не визнає її російською навіть якщо це буде вільна економічна зона.

"Наша земля, якщо це вільна економічна зона, - це наш народ, наш прапор, і це наш контроль. Як контролювати її - вирішувати нам. Нам не потрібно ділитися тим, що ми робитимемо там, якщо це наш контроль і наша територія. Ось і все", - додав Зеленський.

На його думку, це буде справедливо та надійно.

"Якщо я зроблю один крок назад для створення такої зони, вони мають зробити те саме. Два кроки - два кроки. Три кроки - три кроки. Доки наші військові не скажуть мені, що більше рухатися не можна, бо це питання безпеки", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер 7 січня зустрілися в Парижі з російським посланником Кирилом Дмитрієвим для обговорення плану США зі встановлення миру в Україні. Після досягнення угоди з Україною майже за всіма аспектами плану Трампа Білий дім хоче отримати чітку відповідь від Путіна на цю пропозицію. Але очільник Кремля досі не продемонстрував готовності погодитися або навіть всерйоз розглянути угоду, про яку ведуть переговори США та Україна.

А тим часом перемовини України, Росії та США в Абу-Дабі мали конструктивний характер і були зосереджені на досягненні миру. Зокрема, на них ішлося про методи запровадження перемир'я. Найближчим часом плануються наступні зустрічі, вони, імовірно, пройдуть в США.