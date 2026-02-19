"Псевдоісторія" Путіна, здача Донбасу та вибори в Україні: головне з інтерв'ю Зеленського Моргану

Для завершення війни "псевдоісторія" російського диктатора Володимира Путіна не потрібна. Україна не може та не буде здавати Донбас, а питання виборів — це внутрішній вибір українців, а не зовнішній тиск.

Про все це та низку інших питань розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Зеленського Пірсу Моргану

Про "псевдоісторію" Путіна та завершення війни

Володимир Зеленський зазначив, що йому не потрібно витрачати час на історичні питання та причини, чому Путін почав цю війну.

"Усі ці розмови про Петра І та інше мені не потрібні. Щоб завершити війну й перейти до дипломатії, мені не потрібне це історичне лайно", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що знає Росію набагато краще, ніж Путін знає Україну, проте для нього важливіше швидше закінчити війну.

Україна не може здати Донбас

Зеленський заявив, що Україна не може здати Донбас, бо це питання людей, цінностей і стратегії захисту країни.

"Просто здати? Я не можу підтримати таку ідею. І не впевнений, що наші люди будуть готові — тисячі, десятки тисяч українців загинули, захищаючи цю частину України", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що навіть за наявності міжнародних гарантій безпеки ніхто не може дати абсолютної впевненості, що Володимир Путін не спробує знову розпочати агресію.

"З усією повагою до Америки як сильної країни — нам потрібні гарантії безпеки. Але ніхто не може дати слово, що Путін не прийде знову", — наголосив Зеленський.

Вибори в Україні

За словами Зеленського, партнери мають чітко відповісти, чого саме вони хочуть — проведення виборів чи просто зміни президента. Він підкреслив, що питання виборів — це вибір українського народу, а не зовнішній тиск, тому жодна інша країна не може впливати на вибір українців.

Президент наголосив, що ніколи не відмовиться від ініціатив, якщо вони принесуть реальний мир. Якщо буде досягнуто перемир’я на два місяці заради проведення виборів, він готовий ініціювати консультації з парламентом, навіть попри те, що наразі і суспільство, і депутати не підтримують вибори під час війни.

Він підкреслив, що коротке перемир’я не означає завершення війни. Але якщо після такого періоду буде підписано повноцінну мирну угоду чи проведено референдум, і люди підтримають мир, він зробить усе можливе для цього.

Про власне вбивство

Володимир Зеленський заявив, що навіть якщо його вб'ють — це не призведе до краху, адже Україна — це не одна людина, а система інституцій, які продовжують працювати навіть під час повномасштабної війни.

"Я не знаю, скільки разів вони намагалися мене вбити. Служба безпеки розповідала мені про деякі з цих випадків…Президент — це лише одна з інституцій. Можливо, перший момент був би хаотичним. Але, як показали атаки на нашу енергетику, це не зламало країну — навпаки, ненависть до росіян лише зросла", — пояснив Зеленський

Про мирні перемовини у Женеві

За словами президента України, у трьох сторін на перемовинах у Женеві (Україна, США та РФ) три різні точки зору з питання про території.

"У нас не однакові точки зору. У нас навіть три різні точки зору з питання про території. Думаю, що це непросто, але ми намагалися бути дуже конструктивними", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна як і раніше підтримує ідею, озвучену США рік тому, про те, що спочатку необхідно досягти припинення вогню, а потім вирішувати питання дипломатичним шляхом.

Про встпу до НАТО та боротьбу з корупцією в Україні

Володимир Зеленський зазначив, що Україна виконала все необхідне для вступу до НАТО, проте остаточне рішення ухвалюватимуть країни-члени Альянсу.

"Це не нам вирішувати. Ми вже зробили, що мали. Ми вже сказали, що готові стати частиною НАТО та посилювати всіх союзників. Що ще ми можемо зробити? Нічого. Зараз мʼяч на боці наших партнерів, країн НАТО", — зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що якщо між НАТО та Росією обговорюється якийсь новий документ, питання потенційного членства України має обговорюватися саме з Україною.

Водночас президент підкреслив, що в Україні активно будується антикорупційна інфраструктура, а головна відмінність України від інших країн — відкритість.

"Ми не мовчимо про проблеми, говоримо про них і справді підтримуємо боротьбу з корупцією", — наголосив Зеленський.

