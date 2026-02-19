"Псевдоистория" Путина, сдача Донбасса и выборы в Украине: главное из интервью Зеленского Моргану

Для завершения войны "псевдоистория" российского диктатора Владимира Путина не нужна. Украина не может и не будет сдавать Донбасс, а вопрос выборов — это внутренний выбор украинцев, а не внешнее давление.

Обо всем этом и ряде других вопросов рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский.

Интервью Зеленского Пирсу Моргану

О "псевдоистории" Путина и завершении войны

Владимир Зеленский отметил, что ему не нужно тратить время на исторические вопросы и причины, почему Путин начал эту войну.

"Все эти разговоры о Петре І и прочее мне не нужны. Чтобы завершить войну и перейти к дипломатии, мне не нужно это историческое дерьмо", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что знает Россию гораздо лучше, чем Путин знает Украину, однако для него важнее быстрее закончить войну.

Украина не может сдать Донбасс

Зеленский заявил, что Украина не может сдать Донбасс, потому что это вопрос людей, ценностей и стратегии защиты страны.

Відео дня

"Просто сдать? Я не могу поддержать такую идею. И не уверен, что наши люди будут готовы — тысячи, десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту часть Украины", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что даже при наличии международных гарантий безопасности никто не может дать абсолютной уверенности, что Владимир Путин не попытается снова начать агрессию.

"Со всем уважением к Америке как сильной стране — нам нужны гарантии безопасности. Но никто не может дать слово, что Путин не придет снова", — подчеркнул Зеленский.

Выборы в Украине

По словам Зеленского, партнеры должны четко ответить, чего именно они хотят — проведения выборов или просто смены президента. Он подчеркнул, что вопрос выборов — это выбор украинского народа, а не внешнее давление, поэтому ни одна другая страна не может влиять на выбор украинцев.

Президент подчеркнул, что никогда не откажется от инициатив, если они принесут реальный мир. Если будет достигнуто перемирие на два месяца ради проведения выборов, он готов инициировать консультации с парламентом, даже несмотря на то, что сейчас и общество, и депутаты не поддерживают выборы во время войны.

Он подчеркнул, что короткое перемирие не означает завершение войны. Но если после такого периода будет подписано полноценное мирное соглашение или проведен референдум, и люди поддержат мир, он сделает все возможное для этого.

О собственном убийстве

Владимир Зеленский заявил, что даже если его убьют — это не приведет к краху, ведь Украина — это не один человек, а система институтов, которые продолжают работать даже во время полномасштабной войны.

"Я не знаю, сколько раз они пытались меня убить. Служба безопасности рассказывала мне о некоторых из этих случаев...Президент — это лишь одна из институций. Возможно, первый момент был бы хаотичным. Но, как показали атаки на нашу энергетику, это не сломало страну — наоборот, ненависть к россиянам только возросла", — пояснил Зеленский

О мирных переговорах в Женеве

По словам президента Украины, у трех сторон на переговорах в Женеве (Украина, США и РФ) три разные точки зрения по вопросу о территории.

"У нас не одинаковые точки зрения. У нас даже три разные точки зрения по вопросу о территориях. Думаю, что это непросто, но мы пытались быть очень конструктивными", — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина по-прежнему поддерживает идею, озвученную США год назад, о том, что сначала необходимо достичь прекращения огня, а затем решать вопрос дипломатическим путем.

О вступлении в НАТО и борьбе с коррупцией в Украине

Владимир Зеленский отметил, что Украина выполнила все необходимое для вступления в НАТО, однако окончательное решение будут принимать страны-члены Альянса.

"Это не нам решать. Мы уже сделали, что имели. Мы уже сказали, что готовы стать частью НАТО и усиливать всех союзников. Что еще мы можем сделать? Ничего. Сейчас мяч на стороне наших партнеров, стран НАТО", — отметил Зеленский.

Он также отметил, что если между НАТО и Россией обсуждается какой-то новый документ, вопрос потенциального членства Украины должен обсуждаться именно с Украиной.

В то же время президент подчеркнул, что в Украине активно строится антикоррупционная инфраструктура, а главное отличие Украины от других стран — открытость.

"Мы не молчим о проблемах, говорим о них и действительно поддерживаем борьбу с коррупцией", — подчеркнул Зеленский.

