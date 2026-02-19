"Иногда очень больно": Зеленский объяснил, доверяет ли Дональду Трампу (видео)

Сложно оценить характер взаимоотношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, однако иногда бывает "очень и очень больно".

Больно от того, что Трамп относится слишком мягко к Путину, заявил в интервью Пирсу Моргану президент Украины Владимир Зеленский.

"Это не вопрос доверия или нет. У него такие связи (с Путиным, — ред.), которые я не могу оценить или понять... Но у них есть какие-то отношения. И поэтому для меня иногда очень больно, что его отношение к Путину иногда слишком мягкое, чем Путин заслуживает", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что доверяет Трампу в главном — в искреннем намерении завершить войну, а также когда Трамп говорит об украинских детях или человеческих потерях в Украине.

"Я доверю ему в первой очень важной вещи, о которой ты сказал, что он действительно хочет завершить эту войну. И второе, когда он говорит о детях, когда он говорит о наших потерях в Украине. Я верю, что это очень больно для него", — отметил Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что верит в то, что Трамп действительно может закончить российско-украинскую войну.

Напомним, 18 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит санкции против Лукашенко за помощь России в войне.

Перед этим Зеленский также заявил, что на переговорах в Женеве стороны почти договорились о мониторинге режима прекращения огня.