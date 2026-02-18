Украина вводит санкции против Лукашенко за помощь России в войне, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против Александра Лукашенко за активную поддержку России в войне против Украины. По его словам, действия белорусского лидера помогают России наносить удары по украинским городам и поставлять критически важные компоненты для оружия, а противодействие этому будет иметь глобальный эффект.

Об этом Владимир Зеленский написал в своей публикации на странице в Telegram и пояснил, что Беларусь выполняет стратегическую роль в военных действиях России против Украины. В частности, во второй половине 2025 года на территории Беларуси россияне развернули систему ретрансляторов для управления ударными дронами, и это значительно повысило возможности атак на северные области Украины — от Киевщины до Волыни.

По его словам, часть ударов по критически важным объектам, в частности энергетике и железной дороге, не могла бы быть осуществлена без помощи белорусской стороны. В частности, более 3 тысяч белорусских предприятий поставляют России технику, оборудование и компоненты, которые отнесены к категории критически важных, включая компоненты для производства ракет, которые терроризируют украинские города и села.

Зеленский также подчеркнул, что продолжается развитие инфраструктуры для размещения на территории Беларуси ракет средней дальности "Орешника", что представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Президент отметил, что Лукашенко предоставляет территорию для этого оружия и продолжает поставлять России критические узлы и механическую базу для его производства в 2026 году.

"Александр Лукашенко не только предоставил территорию Беларуси для "Орешника". В прошлом году предприятия страны поставляли России критические узлы, компоненты и механическую базу для этого оружия. Это продолжается и в 2026-м", — отметил он в своей заметке.

Кроме того, президент Украины добавил, что Александр Лукашенко долгое время обменивает суверенитет Беларуси на личную власть, помогает России обходить международные санкции, оправдывает войну и увеличивает собственное участие в ее масштабировании.

"За это будут особые последствия", — пояснил чиновник.

Напомним, что 17 декабря в Беларуси на боевое дежурство заступил российский экспериментальный подвижный грунтовой ракетный комплекс "Орешник". Сам же Лукашенко заявил, что размещение этого оружия в Беларуси является лишь ответом на эскалацию ситуации.

Стоит заметить, что 12 февраля в Украине поступили предупреждения о возможном применении Россией ракеты "Орешник". По словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, эти сообщения носят скорее информационно-психологический характер и призваны запугать общество и западных партнеров, чем свидетельствовать о реальной подготовке к боевому использованию.