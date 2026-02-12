Пытаются запугать "Орешником": готов ли Кремль применить это оружие по-настоящему, — майор

12 февраля в Украину во второй раз поступили предупреждения о возможной угрозе применения Россией ракеты "Орешник". Предупреждения появились на фоне сообщений о ее якобы испытаниях и подготовке к запуску, которые могут продолжаться до 19 февраля, однако эксперты советуют не воспринимать это буквально.

Как пояснил майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в комментарии "24 Каналу", за подобными заявлениями Кремля обычно стоит информационно-психологическая логика, а не реальная подготовка к боевому применению. Он пояснил, что подобные предупреждения скорее призваны запугать общество и западных партнеров, чем дать России какое-то реальное военное преимущество.

По его словам, в прошлом эта ракета запускалась без боевого заряда, и эффект достигался только кинетической энергией большого металлического обломка, падающего с высоты.

"Они используют ее как болванку — как демонстрацию силы. Это большой кусок металла, который падает с неба и создает эффект за счет кинетики, а не за счет боевого заряда", — отметил специалист.

Также Ткачук подчеркнул, что применение "Орешника" как полноценной боевой ракеты невозможно без ядерной эскалации, на которую Россия не готова. Кроме того, с экономической точки зрения это нецелесообразно, поскольку более дешевые ракеты наносят значительно большее разрушение, чем этот демонстративный носитель. Поэтому мотивы возвращения к теме "Орешника" являются скорее пропагандистскими, чем военными.

Эксперт также обратил внимание, что предыдущие удары по энергетической инфраструктуре не достигли цели запугать украинцев. Наоборот, они вызвали возмущение, усилили внутреннюю мобилизацию и готовность к сопротивлению. Кремль рассчитывал на страх, однако на практике украинское общество отреагировало решимостью и единством.

Он добавил, что акцент Кремля направлен не только на Украину. Заявления о якобы способности ракеты долететь до европейских столиц должны продемонстрировать западной аудитории потенциальную угрозу и вызвать предостережение.

"Они показывают: смотрите, у нас есть ракета, которая долетит до Лиссабона или Лондона. Поэтому будьте осторожны", — добавил майор.

Пуск "Орешника" 12 февраля: что об этом известно

Напомним, что 12 февраля в Украине объявили о возможной угрозе удара российскими баллистическими ракетами средней дальности. По сообщениям мониторов, вероятно, речь шла о ракете "Орешник". Воздушные силы ВСУ сперва предупредили об угрозе обстрела, а позже уточнили, что был осуществлен пуск баллистической ракеты средней дальности.

Впоследствии военный Андрей Цаплиенко рассказал, что российские военные могут запустить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в течение следующей недели. В частности, угроза будет сохраняться как минимум до 19 февраля, поскольку именно на этот период россияне закрыли воздушное пространство над "Капустиным Яром".

Также Фокус, ссылаясь на заявление военного эксперта Ивана Ступака писал, что "Орешник" без ядерного заряда оставляет воронки, как от 36 артиллерийских обстрелов, и такие "болванки" нужны россиянам для запугивания.