Намагаються залякати "Орешником": чи готовий Кремль застосувати цю зброю по-справжньому, — майор

12 лютого в Україні вдруге надійшли попередження про можливу загрозу застосування Росією ракети "Орешник". Попередження з’явилися на тлі повідомлень про її нібито випробування та підготовку до запуску, які можуть тривати до 19 лютого, проте експерти радять не сприймати це буквально.

Як пояснив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі "24 Каналу", за подібними заявами Кремля зазвичай стоїть інформаційно-психологічна логіка, а не реальна підготовка до бойового застосування. Він пояснив, що подібні попередження радше покликані залякати суспільство і західних партнерів, ніж дати Росії якусь реальну військову перевагу.

За його словами, у минулому ця ракета запускалася без бойового заряду, і ефект досягався лише кінетичною енергією великого металевого уламка, який падав з висоти.

"Вони використовують її як болванку – як демонстрацію сили. Це великий шмат металу, який падає з неба і створює ефект за рахунок кінетики, а не за рахунок бойового заряду", — зауважив фахівець.

Також Ткачук підкреслив, що застосування "Орешника" як повноцінної бойової ракети неможливе без ядерної ескалації, на яку Росія не готова. Крім того, з економічної точки зору це недоцільно, оскільки дешевші ракети завдають значно більшого руйнування, ніж цей демонстративний носій. Тому мотиви повернення до теми "Орешника" є радше пропагандистськими, ніж військовими.

Експерт також звернув увагу, що попередні удари по енергетичній інфраструктурі не досягли мети залякати українців. Навпаки, вони викликали обурення, посилили внутрішню мобілізацію та готовність до спротиву. Кремль розраховував на страх, проте на практиці українське суспільство відреагувало рішучістю та єдністю.

Він додав, що акцент Кремля спрямований не лише на Україну. Заяви про нібито здатність ракети долетіти до європейських столиць мають продемонструвати західній аудиторії потенційну загрозу і викликати пересторогу.

"Вони показують: дивіться, у нас є ракета, яка долетить до Лісабона чи Лондона. Тому будьте обережні", — додав майор.

Пуск "Орешника" 12 лютого: що про це відомо

Нагадаємо, що 12 лютого в Україні оголосили про можливу загрозу удару російськими балістичними ракетами середньої дальності. За повідомленнями моніторів, ймовірно, мова йшла про ракету "Орешник". Повітряні сили ЗСУ спершу попередили про загрозу обстрілу, а пізніше уточнили, що був здійснений пуск балістичної ракети середньої дальності.

Згодом військовий Андрій Цаплієнко розповів, що російські військові можуть запустити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" впродовж наступного тижня. Зокрема, загроза зберігатиметься щонайменше до 19 лютого, оскільки саме на цей період росіяни закрили повітряний простір над "Капустиним Яром".

Також Фокус, посилаючись на заяву військового експерта Івана Ступака писав, що "Орешник" без ядерного заряду лишає вирви, як від 36 артилерійських обстрілів, і такі "болванки" потрібні росіянам для залякування.