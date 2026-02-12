Пуск "Орешника": загроза атаки балістикою триватиме ще понад тиждень, — військкор

Російські окупанти можуть запустити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" впродовж наступного тижня. Зі слів військкора Андрія Цаплієнка, пуск можливий з території полігону "Капустин Яр".

Усе через рішення закрити повітряний простір над полігоном. Про це Цаплієнко повідомив у своєму Telegram.

За його словами, загроза зберігатиметься ще щонайменше тиждень — до 19 лютого. Саме на цей період росіяни закрили повітряний простір над "Капустиним Яром".

Водночас офіційних коментарів від Повітряних Сил ЗСУ щодо цього наразі не було.

Нагадаємо, що вдень 12 лютого у ЗСУ попередили Українці про загрозу застосування росіянами балістичних ракет середньої дальності для удару по території України. Монітори повідомляли, що, ймовірно, росіяни застосували балістичну ракету "Орешник". Однак згодом атака не підтвердилася, а тривога була скасована.

Удар "Орешником" в ніч на 9 січня

Нагадаємо, що в ніч на 9 січня потужні вибухи пролунали у Львові. В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові сягала 13000 км за годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що вдарили по Львову "Орешником" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня. Згодом у Росії заявили, що ціллю російської атаки був Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, робота якого нібито припинена. У Міноборони Росії заявили, що на цьому заводі нібито ремонтували та обслуговували авіатехніку ЗСУ, зокрема літаки F-16 та МіГ-29, а також виробляли безпілотники, які використовуються для ударів по території Росії.

Згодом один з високопоставлених українських чиновників на правах анонімності заявив, що ракета нібито влучила в цех державного підприємства. Удар спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" та утворив кратери у лісовій місцевості.

Аналітики Defense Express повідомили, що одна ракета на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Імовірно, метою атаки було перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина).

Військовий експерт Роман Світан, пояснив поки що ця ракета не готова до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.