Росія використовує "Орешник" лише для залякування: чи варто чекати повторних ударів, — експерт

Вночі 9 січня ЗС РФ завдали удару по Львівщині "Орешником", і багато хто заговорив про можливість повторних атак по Україні цим типом ракет. На думку військового експерта Романа Світанa, поки що ця ракета не готова до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.

Як повідомив експерт у коментарі 24 Каналу, "Орешник" перебуває на стадії передсерійних випробувань і не запущений у серійне виробництво. Для масштабного виготовлення необхідно провести щонайменше десять успішних запусків та оформити відповідну документацію.

За словами Світанa, Росія навряд чи зможе виробляти більше десятка таких ракет на рік. Він наголошує, що "Орешник" — це фактично той же "Ярс", але з меншою дальністю, тому його застосування обмежене і більшою мірою демонстративне.

"Вони поки що не вийшли на системне виробництво. Поки проводяться так звані передсерійні випробування. Для того, щоб вийти на серійне випробування, вони повинні провести мінімум 10 успішних запусків. Після цього приймається певне виробництво, документи. Далі йде серійне виробництво цих ракет", — пояснив він.

Відео дня

Тож наразі повторних атак "Орешником" найближчим часом очікувати не варто: на даному етапі ця ракета більше грає роль залякування, ніж реальної загрози.

"Тобто я думаю, що "Орешник" на цей момент використовується для залякування. Але після одного – трьох пусків, коли стане зрозуміло, що це безглуздо, вони самі підуть з цієї теми", — вважає військовий експерт.

Удар "Орешником" по Львівщині: що про це відомо

У ніч на 9 січня у соціальних мережах та телеграм-каналах Львівської області з’явилися відео, на яких видно проліт ракети над регіоном, що, за попередніми оцінками, була ракетою нового типу "Орешник".

Спершу точне походження ракети залишалося невідомим, проте у пресслужбі Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ уточнили, що об’єкт рухався зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії.

Невдовзі Міністерство оборони Росії підтвердило, що удар було завдано саме ракетою "Орешник" по критичних об’єктах України, заявивши, що це нібито відповідь на "атаку" по резиденції президента РФ.

Служба безпеки України пізніше оприлюднила відео та фотографії уламків цієї балістичної ракети, які були знайдені після удару. За даними відомства, "Орешник" пролетів близько 1 600 км і пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури на території Львівщини.