Россия использует "Орешник" только для запугивания: стоит ли ждать повторных ударов, — эксперт

Ночью 9 января ВС РФ нанесли удар по Львовской области "Орешником", и многие заговорили о возможности повторных атак по Украине этим типом ракет. По мнению военного эксперта Романа Свитана, пока эта ракета не готова к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.

Как сообщил эксперт в комментарии 24 Каналу, "Орешник" находится на стадии предсерийных испытаний и не запущен в серийное производство. Для масштабного изготовления необходимо провести не менее десяти успешных запусков и оформить соответствующую документацию.

По словам Свитана, Россия вряд ли сможет производить более десятка таких ракет в год. Он отмечает, что "Орешник" — это фактически тот же "Ярс", но с меньшей дальностью, поэтому его применение ограничено и в большей степени демонстративное.

"Они пока не вышли на системное производство. Пока проводятся так называемые предсерийные испытания. Для того, чтобы выйти на серийное испытание, они должны провести минимум 10 успешных запусков. После этого принимается определенное производство, документы. Далее идет серийное производство этих ракет", — пояснил он.

Поэтому пока повторных атак "Орешником" в ближайшее время ожидать не стоит: на данном этапе эта ракета больше играет роль запугивания, чем реальной угрозы.

"То есть я думаю, что "Орешник" на данный момент используется для запугивания. Но после одного — трех пусков, когда станет понятно, что это бессмысленно, они сами уйдут с этой темы", — считает военный эксперт.

Удар "Орешником" по Львовской области: что об этом известно

В ночь на 9 января в социальных сетях и телеграмм-каналах Львовской области появились видео, на которых видно пролет ракеты над регионом, которая, по предварительным оценкам, была ракетой нового типа "Орешник".

Сначала точное происхождение ракеты оставалось неизвестным, однако в пресс-службе Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ уточнили, что объект двигался со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории.

Вскоре Министерство обороны России подтвердило, что удар был нанесен именно ракетой "Орешник" по критическим объектам Украины, заявив, что это якобы ответ на "атаку" по резиденции президента РФ.

Служба безопасности Украины позже обнародовала видео и фотографии обломков этой баллистической ракеты, которые были найдены после удара. По данным ведомства, "Орешник" пролетел около 1 600 км и повредил объект гражданской инфраструктуры на территории Львовской области.