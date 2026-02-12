ПС попередили про загрозу обстрілу України: монітори пишуть про пуск "Орешника"

В ЗСУ попередили Українці про загрозу застосування росіянами балістичних ракет середньої дальності для удару по території України. Монітори пишуть, що, ймовірно, росіяни застосували балістичну ракету "Орешник".

Про загрозу обстрілу України балістичним озброєнням 12 лютого повідомили Повітряні сили Збройних сил України. Пізніше було опубліковане уточнення про здійснення пуску БР середньої дальності.

В ПС попередилу про ймовірний пуск БР середньої дальності Фото: скриншот

Про загрозу пуску "Орешника" заявив моніторинговий Telegram-канал "єРадар".

Монітори повідомили про ймовірний пуск ракети "Орешник" з території РФ Фото: скриншот

Повідомлення про ймовірний пуск "Орешника" з'явилися близько 12:33. О 12:45 моніторинговий Telegram-канал "monitor" писав, що на територію України цілі не входили.

О 12:47 ПС ЗСУ оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Адміни моніторингового Telegram-каналу "Чому тривога | Радар" нагадали, що пуски "Орешника" з полігону "Капустин Яр" можна зафіксувати лише за допомогою сучасних високоточних систем спостереження, тому ані напрямок польоту, ані час запуску сторонні особи знати не можуть, а прогнози щодло траєкторії та місця приземлення не гарантують точності.

Відео дня

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що росіяни здійснили імітацію пуску.

Нагадаємо, 11 лютого ЗМІ показали ймовірну базу для "Орешника" в Білорусі з військовими автомобілями, які можуть бути частиною ракетного комплексу. Водночас експерт українського видання "Defence Express" Іван Киричевський зазначав, що окупанти можуть створювати фальшиву позицію.

Генеральний штаб Збройних сил України 5 лютого підтвердив удар ракетою "Фламінго" по полігону Капустин Яр, з якого запускають "Орешник", у січні 2026 року.