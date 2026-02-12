ПС предупредили об угрозе обстрела Украины: мониторы пишут о пуске "Орешника"

В ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения россиянами баллистических ракет средней дальности для удара по территории Украины. Мониторы пишут, что, вероятно, россияне применили баллистическую ракету "Орешник".

Об угрозе обстрела Украины баллистическим вооружением 12 февраля сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Позже было опубликовано уточнение об осуществлении пуска БР средней дальности.

В ПС предупредили о вероятном пуске БР средней дальности Фото: скриншот

Об угрозе пуска "Орешника" заявил мониторинговый Telegram-канал "єРадар".

Мониторы сообщили о вероятном пуске ракеты "Орешник" с территории РФ Фото: скриншот

Сообщения о вероятном пуске "Орешника" появились около 12:33. В 12:45 мониторинговый Telegram-канал "monitor" писал, что на территорию Украины цели не входили.

В 12:47 ПС ВСУ объявили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Админы мониторингового Telegram-канала "Почему тревога | Радар" напомнили, что пуски "Орешника" с полигона "Капустин Яр" можно зафиксировать только с помощью современных высокоточных систем наблюдения, поэтому ни направление полета, ни время запуска посторонние лица знать не могут, а прогнозы относительно траектории и места приземления не гарантируют точности.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщил, что россияне осуществили имитацию пуска.

Напомним, 11 февраля СМИ показали вероятную базу для "Орешника" в Беларуси с военными автомобилями, которые могут быть частью ракетного комплекса. В то же время эксперт украинского издания "Defence Express" Иван Киричевский отмечал, что оккупанты могут создавать фальшивую позицию.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 5 февраля подтвердил удар ракетой "Фламинго" по полигону Капустин Яр, с которого запускают "Орешник", в январе 2026 года.