Путін хотів налякати Україну: куди саме влучила ракета "Орешник", — Reuters

Пізно ввечері 8 січня російські окупанти вдарили балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по території Львівської області.

Офіційної інформації про місце влучання ракети не було — вночі повідомляли про влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Натомість видання Reuters дізналося про місце удару.

Один з високопоставленних українських чиновників на правах анонімності заявив, що ракета нібито влучила в цех державного підприємства. Удар спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" та утворив кратери у лісовій місцевості.

У СБУ натомість заявили, що Росія мала на меті знищити цивільну інфраструктуру в регіоні на тлі "стрімкого погіршення погодних умов".

У російській заяві йшлося, що ворог використав ракету для удару по енергетичній інфраструктурі та заводу, де виготовлялися дрони, що використовувалися під час нападу на резиденцію Путіна. Цю атаку назвали відповіддю на напад на резиденцію Путіна, який спростувала і Україна, і дані розвідки США.

Європейські союзники України назвали цей удар, який прийшовся неподалік від кордону з Польщею, спробою залякати їх. Натомість аналітики, з якими спілкувались журналісти, вважають, що удар мав на меті залякати Україну на вирішальному етапі переговорів про завершення війни.

На момент публікації новини інформація про влучання в цех державного підприємства не коментувалася офіційними представниками влади чи військового командування.

Атака "Орешником" по Львову

Нагадаємо, що потужні вибухи у Львові пролунали близько півночі 9 січня. Голова ОВА Максим Козицький повідомляв про атаку на критичну інфраструктуру.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові сягала 13000 км за годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що вдарили по Львову "Орешником" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня.

Повітряні сили у звіті вранці 9 січня підтвердили застосування росією балістики середньої дальності, запущеної з полігону в Капустиному Яру в РФ.

Аналітики Defense Express повідомили, що одна ракета на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Імовірно, метою атаки було перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина).

Військовий експерт Роман Світан, пояснив поки що ця ракета не готова до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.