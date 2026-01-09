Путин хотел напугать Украину: куда именно попала ракета "Орешник", — Reuters

Поздно вечером 8 января российские оккупанты ударили баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по территории Львовской области.

Официальной информации о месте попадания ракеты не было — ночью сообщали о попадании в объект критической инфраструктуры. Зато издание Reuters узнало о месте удара.

Один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал "незначительные пробития бетонных конструкций" и образовал кратеры в лесной местности.

В СБУ взамен заявили, что Россия имела целью уничтожить гражданскую инфраструктуру в регионе на фоне "стремительного ухудшения погодных условий".

В российском заявлении говорилось, что враг использовал ракету для удара по энергетической инфраструктуре и заводу, где изготавливались дроны, которые использовались во время нападения на резиденцию Путина. Эту атаку назвали ответом на нападение на резиденцию Путина, которое опровергла и Украина, и данные разведки США.

Европейские союзники Украины назвали этот удар, который пришелся неподалеку от границы с Польшей, попыткой запугать их. Зато аналитики, с которыми общались журналисты, считают, что удар имел целью запугать Украину на решающем этапе переговоров о завершении войны.

На момент публикации новости информация о попадании в цех государственного предприятия не комментировалась официальными представителями власти или военного командования.

Атака "Орешником" по Львову

Напомним, что мощные взрывы во Львове прогремели около полуночи 9 января. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал об атаке на критическую инфраструктуру.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря.

Воздушные силы в отчете утром 9 января подтвердили применение Россией баллистики средней дальности, запущенной с полигона в Капустином Яру в РФ.

Аналитики Defense Express сообщили, что одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Вероятно, целью атаки было проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия).

Военный эксперт Роман Свитан, объяснил пока что эта ракета не готова к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.