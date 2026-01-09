Почему РФ потеряла единственную имеющуюся ракету "Орешник": какие комплексы ПВО могут сбить БРСД

Вооруженные силы Российской Федерации используют ракету "Орешник" для ударов раз в год по Украине, и одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Украина уже видела возможности этого средства поражения, поэтому у аналитиков возник вопрос, зачем россияне ударили второй раз, ведь могли предвидеть отсутствие результата. Почему Украина превратилась в полигон для испытания ракет ВС РФ и при чем здесь три западных системы противовоздушной обороны, одна из которых появилась в Европе для противодействия российскому "Орешнику"?

Ракета "Орешник" ВС РФ била по Днепру 21 ноября 2024 года и по Львову 8 декабря 2026 года, но в обоих случаях удары "болванок" без взрывчатки не поражали, говорится в статье на портале Defense Express. При этом угрозы Запада и демонстрация своей мощи особого значения не имеют, поскольку для этого было достаточно первой атаки. По мнению аналитиков, причина, почему россияне использовали дефицитное средство поражения — для испытания работы трех комплексов ПВО, которые стоят в Польше, Румынии и, с недавних пор, в Германии. Фокус рассказал о характеристиках этих систем, которые могут обнаружить и вероятно, сбивать российские ракеты, например, "Орешник", за пределами земной атмосферы.

Відео дня

Ракета Орешник — пример пуска ракеты ПВО Arrow-3

Аналитики напомнили, что при ударе ракеты "Орешник" по цели бьют десятком суббоеприпасов, каждый из которых весит около 150 кг. Когда они летят с высоты в сотни километров, но не несут взрывчатки, то их зона поражения "не выходит за пределы диаметра боеголовки". При этом РФ производит одну ракету в год, а в 2026 году, возможно, будет шесть.

Россияне не пытались по-особому навредить или напугать Запад, написали на портале. На самом деле Кремль хотел бы, вероятно, проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия). Последний комплекс намеренно купили у Израиля, чтобы сбивать баллистические ракеты средней дальности РФ, к которым относится "Орешник".

В статье рассмотрели комплексы ПВО, которые могут, вероятно, сбить баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Орешник", если Москва решит ее применить против Европы. Перед пуском Москва, в соответствии с пока действующим договором, предупредила об этом Запад. В ответ западные системы ПВО включились в нужный момент и начали следить за пуском. В свою очередь РФ получила возможность проследить, как работает известный комплекс Aegis Ashore и пока не исследованный Arrow-3, написали аналитики Defense Express.

Ракета Орешник — детали противодействия ПВО

Комплекс Aegis Ashore — система с РЛС AN/SPY-1 и ракетами SM-3, которые достают цели за пределами земной атмосферы. На портале уточнили, что РФ знает возможности этих комплексов, а в сети есть схема зоны действия Aegis Ashore. DE ранее публиковал характеристики: дальность 1200-1500 км, высота 500 км. В зоне поражения систем, которые стоят в Редзиково и Девеселу, находится Львов (700 и 600 км соответственно). Цена Aegis Ashore — до 2 млрд долл., цена ракеты SM-3 — 11-25 млн долл. за штуку.

Ракета Орешник — зона действия комплекса ПВО Aegis Ashore

Комплекс Arrow-3 — система производства Израиля стоимостью 3,5 млрд долл. Комплекс появился в Германии только летом 2025 года, и поэтому РФ до сих пор не имела возможности изучить, как он работает. Система имеет РЛС EL/M-2080 Green Pine Block-B с дальностью обнаружения целей около 900 км — как раз хватает до Львова (800 км). Дальность поражения целей — 1500 км. В сети можно отыскать инфографику со схемой работы установки, которая является частью многоэшелонированной системы ПВО и используется для сбивания целей за пределами атмосферы.

Ракета Орешник — дальность различных систем ПВО, от Iron Beam до Arrow-3 Фото: CSIS

Удар ракеты Орешник по Львову 9 января

Отметим, Фокус писал об ударе "Орешника" по Львову в ночь на 9 января. Городской голова Андрей Садовый сообщил о прилете баллистики, который произошел поздно вечером 8 января. При этом в сети опубликовали видео с кадрами попадания: в землю врезались шесть-семь боеголовок. Чиновник заявил, что россияне повредили объект инфраструктуры, но раненых нет. При этом Воздушное командование подтвердило, что речь шла о пуске баллистики средней дальности, которая стартовала с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, в 1600 км от Львова.

Напоминаем, днем 9 января СБУ показало обломки ракеты "Орешник" и рассказало, какое назначение обнаруженных частей средства поражения ВС РФ.