Почему РФ потеряла единственную имеющуюся ракету "Орешник": какие комплексы ПВО могут сбить БРСД
Вооруженные силы Российской Федерации используют ракету "Орешник" для ударов раз в год по Украине, и одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Украина уже видела возможности этого средства поражения, поэтому у аналитиков возник вопрос, зачем россияне ударили второй раз, ведь могли предвидеть отсутствие результата. Почему Украина превратилась в полигон для испытания ракет ВС РФ и при чем здесь три западных системы противовоздушной обороны, одна из которых появилась в Европе для противодействия российскому "Орешнику"?
Ракета "Орешник" ВС РФ била по Днепру 21 ноября 2024 года и по Львову 8 декабря 2026 года, но в обоих случаях удары "болванок" без взрывчатки не поражали, говорится в статье на портале Defense Express. При этом угрозы Запада и демонстрация своей мощи особого значения не имеют, поскольку для этого было достаточно первой атаки. По мнению аналитиков, причина, почему россияне использовали дефицитное средство поражения — для испытания работы трех комплексов ПВО, которые стоят в Польше, Румынии и, с недавних пор, в Германии. Фокус рассказал о характеристиках этих систем, которые могут обнаружить и вероятно, сбивать российские ракеты, например, "Орешник", за пределами земной атмосферы.
Аналитики напомнили, что при ударе ракеты "Орешник" по цели бьют десятком суббоеприпасов, каждый из которых весит около 150 кг. Когда они летят с высоты в сотни километров, но не несут взрывчатки, то их зона поражения "не выходит за пределы диаметра боеголовки". При этом РФ производит одну ракету в год, а в 2026 году, возможно, будет шесть.
Россияне не пытались по-особому навредить или напугать Запад, написали на портале. На самом деле Кремль хотел бы, вероятно, проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия). Последний комплекс намеренно купили у Израиля, чтобы сбивать баллистические ракеты средней дальности РФ, к которым относится "Орешник".
В статье рассмотрели комплексы ПВО, которые могут, вероятно, сбить баллистическую ракету средней дальности (БРСД) "Орешник", если Москва решит ее применить против Европы. Перед пуском Москва, в соответствии с пока действующим договором, предупредила об этом Запад. В ответ западные системы ПВО включились в нужный момент и начали следить за пуском. В свою очередь РФ получила возможность проследить, как работает известный комплекс Aegis Ashore и пока не исследованный Arrow-3, написали аналитики Defense Express.
Ракета Орешник — детали противодействия ПВО
Комплекс Aegis Ashore — система с РЛС AN/SPY-1 и ракетами SM-3, которые достают цели за пределами земной атмосферы. На портале уточнили, что РФ знает возможности этих комплексов, а в сети есть схема зоны действия Aegis Ashore. DE ранее публиковал характеристики: дальность 1200-1500 км, высота 500 км. В зоне поражения систем, которые стоят в Редзиково и Девеселу, находится Львов (700 и 600 км соответственно). Цена Aegis Ashore — до 2 млрд долл., цена ракеты SM-3 — 11-25 млн долл. за штуку.
Комплекс Arrow-3 — система производства Израиля стоимостью 3,5 млрд долл. Комплекс появился в Германии только летом 2025 года, и поэтому РФ до сих пор не имела возможности изучить, как он работает. Система имеет РЛС EL/M-2080 Green Pine Block-B с дальностью обнаружения целей около 900 км — как раз хватает до Львова (800 км). Дальность поражения целей — 1500 км. В сети можно отыскать инфографику со схемой работы установки, которая является частью многоэшелонированной системы ПВО и используется для сбивания целей за пределами атмосферы.
Удар ракеты Орешник по Львову 9 января
Отметим, Фокус писал об ударе "Орешника" по Львову в ночь на 9 января. Городской голова Андрей Садовый сообщил о прилете баллистики, который произошел поздно вечером 8 января. При этом в сети опубликовали видео с кадрами попадания: в землю врезались шесть-семь боеголовок. Чиновник заявил, что россияне повредили объект инфраструктуры, но раненых нет. При этом Воздушное командование подтвердило, что речь шла о пуске баллистики средней дальности, которая стартовала с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области РФ, в 1600 км от Львова.
Напоминаем, днем 9 января СБУ показало обломки ракеты "Орешник" и рассказало, какое назначение обнаруженных частей средства поражения ВС РФ.