Удар Орешника: сколько летит ракета из Капустиного Яра во Львов и действительно ли РФ запустила БРСД

Воздушные силы Вооруженных сил Украины утром 9 января подтвердили, что Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине баллистическую ракету, которая стартовала с полигона Капустин Яр. Действительно ли по Львову ударила ракета "Орешник" и какая поражающая сила российского средства поражения?

После российского обстрела Львова в регионе наблюдали временные отключения электроэнергии, в некоторых населенных пунктах отключили газ. Местные власти начали замерять уровень радиоактивного загрязнения и индекс загрязнения воздуха. Фокус собрал информацию об ударе Орешника по Львову и другие данные о баллистической ракете, которую Кремль впервые показал в ноябре 2024 года в Днепре.

Удар Орешника — что произошло во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и написал, что военные и соответствующие службы проверяют, действительно ли произошел удар "Орешника" по Львовской области. На видео с камеры наблюдения показали шесть-семь прилетов в неуказанной местности, после чего жители региона увидели розово-фиолетовое сияние в небе. Тем временем мэр написал, что данных о пострадавших не поступало.

Впоследствии появилось заявление Воздушного командования "Запад", которое добавило новые данные о возможном ударе "Орешника" ВС РФ. Выяснилось, что воздушная цель двигалась со скоростью 13 тыс. км/ч (10 Махов). Также уточнили, что удар состоялся в 23:47 8 января, а объект двигался по баллистической траектории.

"Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов", — говорится в сообщении.

Сколько летит ракета Орешник от Капустина Яра до Львова

Если ориентировочно считать, что средство поражения летело с неизменной скоростью 13 тыс. км/ч (на самом деле, скорость разная на разных участках баллистической траектории), то можно установить, сколько летит ракета Орешник от Капустина Яра до Львова. Ориентировочное время подлета — 7-8 минут.

Почему сработала система безопасности газа в поселке Рудное

Андрей Садовый прокомментировал отсутствие газа в регионе. Среди прочего, чиновник объяснил, почему сработала система безопасности газа в поселке Рудное, расположенном в 1-2 км от западных окраин областного центра. По его словам, система сработала из-за ударной волны в результате попадания ракеты ВС РФ: после проверки и если все в порядке газ подадут в помещение.

Ракета Орешник — расстояние от поселка Рудное до Львова Фото: DeepState

Тем временем глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал в Telegram о радиационном фоне во Львове. По словам чиновника, радиационный фон в норме, вредных веществ в воздухе не обнаружили. Заметим, что на карте радиационного фона на портале SaveEcoBot последнее обновление — по состоянию на 22:16 8 января (на момент публикации новости): радиационный фон в пределах нормы — 110 нЗв/ч. Кроме того, данные о загрязнении воздуха во Львове и Львовской области — также в пределах нормы, но есть существенное загрязнение в селе Шабельня возле Равы-Русской (индекс качества воздуха 154 — вредный для всех слоев населения).

Ракета Орешник — радиационный фон, Львов и Львовская область, 8 января Фото: SaveEcoBot

Ракета Орешник — загрязнение воздуха, Львов и Львовская область, 8 января Фото: SaveEcoBot

Какова скорость Арешника и как далеко он летит

Фокус писал о ракете Орешник ВС РФ — об основных характеристиках, разработке и первых применениях, которые стали известны по заявлениям россиян и аналитике экспертов.

Орешник — баллистическая ракета средней дальности, которую ВС РФ впервые запустили по Украине 21 ноября 2024 года. Целью россиян стало предприятие в Днепре. Местные жители рассказали о громких взрывах, а на видео зафиксировали шесть ярких полос, которые ударили посреди города. Впоследствии Воздушные силы и эксперты объяснили, что ВС РФ использовали "болванку" с шестью суббоеприпасами без взрывчатки. По предварительным данным, средство поражения создали на основе старой советской ракеты РС-26 "Рубеж". При этом указывается, что с "Рубежа" забрали один ускоритель, поэтому дальность несколько уменьшилась.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ракета "Орешник" имеет "слепую зону" в 700 км. Между тем дальность российского средства поражения — до 5 500 км. Google maps показывают, что от Капустиного Яра, откуда ВС РФ запустили ракету, до Львова — 1 600 км: западные регионы находятся в зоне досягаемости ракеты РФ.

Ракета Орешник — расстояние между Львовом и Капустиным Яром в РФ Фото: Google Maps

Какой вред от ракеты "Орешник"

Аналитики портала Defense Express оценили поражающую силу ракеты "Орешник" ВС РФ. Указывается, что ракета несет шесть боевых блоков по шесть суббоеприпасов, а зальный вес — примерно 1500 кг. По оценкам аналитиков, даже с учетом скорости 3-5 Махов в момент попадания, сила удара аналогична 5-13 кг тротила, и это соизмеримо с мощностью попадания ударных БпЛА.

Об этом же написал утром 9 января написал глава совета резервистов Воздушных сил ВСУ, подполковник Александр Суворов на странице Facebook. В первую очередь он уточнил, что россияне создавали это оружие как носитель ядерной боеголовки, поэтому не предусматривали какую-то особую точность. Поэтому, по его оценкам, речь идет о точности в 100 м. Кроме того, средство поражения летит со сверхбольшой скоростью, раскаляется из-за трения и поэтому РФ пока не придумала, как поместить внутрь взрывчатку. Поэтому сила удара "Орешника" — это аналог шести "Шахедов" с боевой частью в 45 кг. В заметке также есть ответ на вопрос, можно ли сбить ракету "Орешник" над Львовом: заявил, что "мы не стоим здесь на месте".

Отметим, в декабре 2025 года глава Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что РФ установила пусковые комплексы "Орешник" на территории его страны. После этого появились кадры Минобороны РФ: россияне показали три машины сопровождения РК "Орешник", но скрыли пусковую.

Напоминаем, в октябре 2025 года Лукашенко, как предполагают, "засветил" внешний вид пусковой ракеты "Орешник". Между тем российское Минобороны объяснило, что ударило по Львовщине в ответ на "атаку дронов" на резиденцию президента Владимира Путина.