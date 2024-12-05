Может ли РФ сбрасывать из космоса кинетические боеголовки для ударов по Украине, — разъяснение Defense Express

По словам аналитиков, если в РФ сделают моноблочную кинетическую боевую часть весом 1 500 кг, для ее запуска понадобится баллистическая ракета средней дальности с оценочной стартовой массой 30-40 тонн.

В новых заявлениях Кремля об "ударах, как метеоритом" с помощью кинетических боевых частей не учитываются законы физики. Украинские специалисты подсчитали реальную мощность ракеты "Орешник", которую в РФ позиционируют как чудо-оружие и заявляют, что она якобы сохраняет астрономическую разрушительную силу даже в кинетическом варианте. Об этом пишет Defense Express.

Все заявления Кремля об этом оружии можно изложить в виде задачи по физике с решением, сделанным в специальном еженедельном издании "Рефлексии", которое издается объединением украинских аналитических структур "Консорциум оборонной информации".

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Заявленные вводные данные: баллистическая ракета средней дальности оснащена боевыми частями общим весом в 1500 кг, которые падают из околоземного пространства со скоростью 10 Махов — 3,4 км/с.

Это полностью соответствует оценкам скорости боевых блоков баллистических ракет средней дальности при вхождении в атмосферу в пределах от 3 до 4 км/с, или примерно до 5 Махов, даже если у этих блоков есть специальный аэродинамический профиль.

Один килограмм массы на скорости 5 Махов при столкновении передает цели энергию в 1,4 мегаджоуля (мДж). Для сравнения: энергия взрыва 1 кг тротила составляет 4,2 мДж.

У "Орешника" в общей сложности шесть блоков по шесть объектов в каждом и для упрощения каждый из них и являются кинетической боевой частью; все они весят 1 500 кг. То есть вес каждого будет до 41,6 кг и этот вес сохраняется на момент столкновения (для упрощения при расчетах абляционная защита не учитывалась).

Удар каждого такого блока — это 58 мДж и эквивалент энергии столкновения в энергии взрыва 13 кг тротила. Для сравнения, вес взрывчатого вещества в боевой части ТВ БЧ-50 для "Шахеда" — 30 кг. В случае если у боевых частей российской ракеты нет специальной аэродинамической формы, то их скорость при контакте с землей составит около 3 Махов. И тогда каждый отдельный боевой блок будет иметь энергию столкновения, эквивалентную 5 кг взрывчатки.

Это сравнение энергии столкновения. Во время кинетического удара фактически нет фугасного и обломочного действия. Единственное текущее практическое использование кинетических боеприпасов на поле боя — бронебойные подкалиберные оперенные снаряды для танков — БОПС. Вся их эффективность связана только с соответствующей точностью попадания, так как радиус поражения равен радиусу самого боеприпаса. То есть это вопрос точности.

И если представить, что "Орешник" имеет не 36 блоков, а целых 300 таких неуправляемых БОПСов, то их рассеяние в пределах круга диаметром 500 метров, то есть на площади порядка 20 гектаров. Другими словами, на гектар поражения будет 15 таких условных БОПС с радиусом поражения равным диаметру самого БОПСа.

Если в РФ сделают моноблочную кинетическую боевую часть, которая одна будет весить 1500 кг, тогда речь пойдет о потенциальной энергии соприкосновения эквивалентной 500 кг тротила при скорости соприкосновения 5 Махов или около 180 кг при 3 Махах. Но для запуска такой ракеты понадобится баллистическая ракета средней дальности с оценочной стартовой массой 30-40 тонн, при наличии тех же ОТРК "Искандер" с баллистическими ракетами с боевыми частями весом 500 кг.

Таким образом, реальная практическая сторона использования кинетических боевых частей, запускаемых баллистической ракетой средней дальности, не выдерживает критики. И единственная цель подобных заявлений — посеять панику и распространить слух об очередной российской разработке.

Напомним, что OSINT-аналитики объяснили, почему Украина отправляет "Шахеды" в воздушное пространство Беларуси, а не России.

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