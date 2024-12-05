Чи може РФ скидати з космосу кінетичні боєголовки для ударів по Україні, — роз'яснення Defense Express

За словами аналітиків, якщо у РФ зроблять моноблочну кінетичну бойову частину вагою 1 500 кг, для її запуску знадобиться балістична ракета середньої дальності з оцінювальною стартовою масою 30-40 тонн.

У нових заявах Кремля про "удари, як метеоритом" за допомогою кінетичних бойових частин не враховуються закони фізики. Українські фахівці підрахували реальну потужність ракети "Орешник", яку у РФ позиціонують як диво-зброю і заявляють, що вона нібито зберігає астрономічну руйнівну силу навіть у кінетичному варіанті. Про це пише Defense Express.

Усі заяви Кремля про цю зброю можна викласти у вигляді задачі з фізики з розв'язанням, зробленим у спеціальному щотижневому виданні "Рефлексії", яке видається об'єднанням українських аналітичних структур "Консорціум оборонної інформації".

Заявлені вступні дані: балістична ракета середньої дальності оснащена бойовими частинами загальною вагою в 1 500 кг, які падають із навколоземного простору зі швидкістю 10 Махів — 3,4 км/с.

Це повністю відповідає оцінкам швидкості бойових блоків балістичних ракет середньої дальності при входженні в атмосферу в межах від 3 до 4 км/с, або приблизно до 5 Махів, навіть якщо у цих блоків є спеціальний аеродинамічний профіль.

Один кілограм маси на швидкості 5 Махів при зіткненні передає цілі енергію в 1,4 мегаджоуля (мДж). Для порівняння: енергія вибуху 1 кг тротилу становить 4,2 мДж.

У "Орешника" загалом шість блоків по шість об'єктів у кожному, і для спрощення кожен із них є кінетичною бойовою частиною; всі вони важать 1 500 кг. Тобто вага кожного буде до 41,6 кг і ця вага зберігається на момент зіткнення (для спрощення під час розрахунків абляційний захист не враховували).

Удар кожного такого блоку — це 58 мДж і еквівалент енергії зіткнення в енергії вибуху 13 кг тротилу. Для порівняння, вага вибухової речовини в бойовій частині ТВ БЧ-50 для "Шахеда" — 30 кг. У разі, якщо у бойових частин російської ракети немає спеціальної аеродинамічної форми, то їхня швидкість під час контакту із землею становитиме близько 3 Махів. І тоді кожен окремий бойовий блок матиме енергію зіткнення, еквівалентну 5 кг вибухівки.

Це порівняння енергії зіткнення. Під час кінетичного удару фактично немає фугасної та уламкової дії. Єдине поточне практичне використання кінетичних боєприпасів на полі бою — бронебійні підкаліберні оперені снаряди для танків — БОПС. Уся їхня ефективність пов'язана тільки з відповідною точністю влучання, оскільки радіус ураження дорівнює радіусу самого боєприпасу. Тобто це питання точності.

І якщо уявити, що "Орешник" має не 36 блоків, а цілих 300 таких некерованих БОПСів, то їхнє розсіювання в межах кола діаметром 500 метрів, тобто на площі близько 20 гектарів. Іншими словами, на гектар ураження буде 15 таких умовних БОПС із радіусом ураження, що дорівнює діаметру самого БОПСа.

Якщо у РФ зроблять моноблочну кінетичну бойову частину, яка одна важитиме 1 500 кг, тоді йтиметься про потенційну енергію дотику, еквівалентну 500 кг тротилу за швидкості дотику 5 Махів або близько 180 кг за 3 Махів. Але для запуску такої ракети знадобиться балістична ракета середньої дальності з оціночною стартовою масою 30-40 тонн, за наявності тих же ОТРК "Іскандер" з балістичними ракетами з бойовими частинами вагою 500 кг.

Отже, реальний практичний бік використання кінетичних бойових частин, що запускаються балістичною ракетою середньої дальності, не витримує критики. І єдина мета подібних заяв — посіяти паніку і поширити чутки про чергову російську розробку.

Нагадаємо, що OSINT-аналітики пояснили, чому Україна відправляє "Шахеди" в повітряний простір Білорусі, а не Росії.

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