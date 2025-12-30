Не так "Орешник", как "Ярс": в чем особенность ракетного комплекса РФ в Беларуси (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации похвастались ракетным дивизионом "Орешник", который якобы развернули в Беларуси, но при этом так и не показали пусковую установку, отметили аналитики. Ни одного фото пусковых нет, хотя Кремль впервые заявил о новом оружии год назад. Какие признаки показывают, что новейший "Орешник" похож на давно известный "Ярс", и почему одну из машин назвали "столовой"?

Машины ракетного дивизиона "Орешник" ВС РФ, которые фигурировали на видео, — аналоги машин, которые используются ракетным комплексом "Ярс", пояснили аналитики портала Defense Express. На видео отсутствуют пусковые установки, способные запустить баллистическую ракету на расстояние 5 тыс. км. Зато россияне показали машину, которую можно назвать "столовой", и также шеренгу из около 60 российских солдат,

Аналитики изучили видео, опубликованное росСМИ, и объяснили, почему машины в Беларуси похожи на "Ярс".

Одна из машин — это командный пункт или машина обеспечения, говорится в статье. При этом по очертаниям она похожа на аналог от РК "Ярс".

Ракета "Орешник" — как выглядит машина обеспечения ракетного комплекса ВС РФ Фото: Скриншот

Как выглядит машина обеспечения ракетного комплекса "Ярс" ВС РФ Фото: Defense Express

На видео также попала машина связи РК "Орешник". Ее идентифицировали, поскольку она тождественна аналогичной машине от "Ярса", уточняется в статье. Россияне показали, как останавливают технику среди леса и прячут машину связи под маскировочной сеткой.

Ракета "Орешник" — как выглядит машина связи ракетного комплекса ВС РФ Фото: Скриншот

Как выглядит машина связи ракетного комплекса "Ярс" ВС РФ Фото: Defense Express

Первой в колонне ракетного дивизиона "Орешник" шла машина охраны, уточнили на Defense Express. Речь идет об Урал-63095 "Тайфун-У", который обычно используется в российской армии.

Ракета "Орешник" — как выглядит машина охраны ракетного комплекса ВС РФ Фото: Скриншот

В статье подытоживается, что Москва продемонстрировала в Беларуси три военные машины, уверяя, что это дивизион "Орешника". Между тем как на самом деле это машина связи, как у РК "Ярс", командный пункт, как у РК "Ярс", и наконец машина с кунгом, в котором спят и питаются ("столовая"). Аналитики отметили, что из-за этого сходства могут объяснить, каким образом создали "новое супероружие", которым начали хвастаться с осени 2024 года. По их мнению, россияне взяли твердотопливную ракету "Ярс" (три ступени и дальность 12 тыс. км), забрали у нее одну ступень и получилась ракета "Орешник" (две ступени и дальность 5500 км).

Ракета "Орешник" — детали

Отметим, 30 декабря россияне опубликовали кадры из Беларуси и заявили, что установили на боевое дежурство ракетный дивизион "Орешник". Об этом заявил российский офицер, который прибыл вместе с ротой специально обученных военнослужащих. На обнародованном видео — плац в неустановленной воинской части и лес с почерневшими листьями, но без снега. Минобороны РФ не уточнило, когда именно дивизион прибыл на дежурство.

Между тем в декабре появилось заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, который сообщил, что на территории его страны РФ действительно ставит комплекс, способный достать до самой отдаленной страны Европы. Лукашенко пригрозил, что в случае "нападения" ему будет чем ответить, потому что получил 10 комплексов "Орешник".

Медиа Reuters установило, на каком полигоне могли установить ракетный комплекс "Орешник". Спутниковые фото показали, что в начале августа состоялись срочные строительные работы в воинской части возле населенного пункта Кричев в восточных регионах Беларуси. При этом ранее стало известно, что "слепая зона" комплекса — около 700 км, поэтому он покроет только южные и крайние юго-западные регионы Украины и, вероятно, крайний восток.

