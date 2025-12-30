Не так "Орешник", як "Ярс": у чому особливість ракетного комплексу РФ у Білорусі (фото)

Збройні сили Російської Федерації повихвалялись ракетним дивізіоном "Орешник", який начебто розгорнули у Білорусі, але при цьому так і не показали пускову установку, зауважили аналітики. Жодного фото пускових немає, хоч Кремль вперше заявив про нову зброю рік тому. Які ознаки показують, що новітній "Орешник" схожий на давно відомий "Ярс", і чому одну з машин назвали "їдальнею"?

Машини ракетного дивізіону "Орешник" ЗС РФ, які фігурували на відео, — аналоги машин, які використовуються ракетним комплексом "Ярс", пояснили аналітики порталу Defense Express. На відео відсутні пускові установки, спроможні запустити балістичну ракету на відстань 5 тис. км. Натомість росіяни показали машину, яку можна назвати "їдальнею", і також шеренгу з близько 60 російських солдатів,

Аналітики вивчили відео, опубліковане росЗМІ, та пояснили, чому машини у Білорусі схожі на "Ярс".

Одна з машин — це командний пункт або машина забезпечення, ідеться у статті. При цьому за обрисами вона схожа на аналог від РК "Ярс".

Ракета "Орешник" - як виглядає машина забезпечення ракетного комплексу ЗС РФ Фото: Скриншот

Як виглядає машина забезпечення ракетного комплексу "Ярс" ЗС РФ Фото: Defense Express

На відео також потрапила машина зв'язку РК "Орешник". Її ідентифікували, оскільки вона тотожна аналогічній машині від "Ярса", уточнюється у статті. Росіяни показали, як спиняють техніку серед лісу і ховають машину зв'язку під маскувальною сіткою.

Ракета "Орешник" - як виглядає машина зв'язку ракетного комплексу ЗС РФ Фото: Скриншот

Як виглядає машина зв'язку ракетного комплексу "Ярс" ЗС РФ Фото: Defense Express

Першою в колоні ракетного дивізіону "Орешник" йшла машина охорони, уточнили на Defense Express. Ідеться про Урал-63095 "Тайфун-У", який зазвичай використовується у російській армії.

Ракета "Орешник" - як виглядає машина охорони ракетного комплексу ЗС РФ Фото: Скриншот

У статті підсумовується, що Москва продемонструвала у Білорусі три військові машини, запевняючи, що це дивізіон "Орешника". Тим часом як насправді це машина зв'язку, як у РК "Ярс", командний пункт, як у РК "Ярс", і нарешті машина з кунгом, у якому сплять та харчуються ("їдальня"). Аналітики зауважили, що через цю схожість можуть пояснити, яким чином створили "нову суперзброю", якою почали вихвалятись з осені 2024 року. На їхню думку, росіяни взяли твердопаливну ракету "Ярс" (три ступені і дальність 12 тис. км), забрали у неї один ступінь і вийшла ракета "Орешник" (два ступені й дальність 5500 км).

Ракета "Орешник" — деталі

Зазначимо, 30 грудня росіяни опублікували кадри з Білорусі й заявили, що встановили на бойове чергування ракетний дивізіон "Орешник". Про це заявив російський офіцер, який прибув разом з ротою спеціально навчених військовослужбовців. На оприлюдненому відео — плац у невстановленій військовій частині та ліс з почорнілим листям, але без снігу. Міноборони РФ не уточнило, коли саме дивізіон прибув на чергування.

Тим часом в грудні з'явилась заява президента Білорусі Олександра Лукашенка, який повідомив, що на території його країни РФ справді ставить комплекс, здатний дістати до найвіддаленішої країни Європи. Лукашенко пригрозив, що у випадку "нападу" йому буде чим відповісти, бо отримав 10 комплексів "Орешник".

Медіа Reuters встановило, на якому полігоні могли встановити ракетний комплекс "Орешник". Супутникові фото показали, що на початку серпня відбулись термінові будівельні роботи у військовій частині біля населеного пункту Кричев у східних регіонах Білорусі. При цьому раніше стало відомо, що "сліпа зона" комплексу — близько 700 км, тому він покриє лише південні та крайні південно-західні регіони України та, ймовірно, крайній схід.

