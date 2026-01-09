Удар Орешника: скільки летить ракета з Капустиного Яру до Львова та чи справді РФ запустила БРСД

Повітряні сили Збройних сил України зранку 9 січня підтвердили, що Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні балістичну ракету, яка стартувала з полігону Капустин Яр. Чи справді по Львову вдарила ракета "Орешнік" та яка вражаючи сила російського засобу ураження?

Після російського обстрілу Львова у регіоні спостерігали тимчасові відключення електроенергії, ау деяких населених пунктах відключили газ. Місцева влада почала заміряти рівень радіоактивного забруднення та індекс забруднення повітря. Фокус зібрав інформацію про удар Орешника по Львову та інші дані про балістичну ракету, яку Кремль вперше показав у листопаді 2024 року у Дніпрі.

Удар Орешника — що сталось у Львові

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи і написав, що військові та відповідні служби перевіряють, чи справді стався удар "Орешника" по Львівській області. На відео з камери спостереження показали шість-сім прильотів у невказаній місцевості, після чого жителі регіону побачили рожео-фіолетове сяйво у небі. Тим часом мер написав, що даних про постраждалих не надходило.

Згодом з'явилась заява Повітряного командування "Захід", яке додало нові дані щодо можливого удару "Орешника" ЗС РФ. З'ясувалось, що повітряна ціль рухалась зі швидкістю 13 тис. км/год (10 Махів). Також уточнили, що удар відбувся о 23:47 8 січня, а об'єкт рухався по балістичній траєкторії.

"Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", — ідеться у дописі.

Скільки летить ракета Орешник від Капустина Яру до Львова

Якщо орієнтовно вважати, що засіб ураження летів з незмінною швидкістю 13 тис. км/год (насправді, швидкість різна на різних ділянках балістичної траєкторії), то можна встановити, скільки летить ракета Орешник від Капустина Яру до Львова. Орієнтовний час підльоту — 7-8 хвилин.

Чому спрацювала система безпеки газу у селищі Рудне

Андрій Садовий прокоментував відсутність газу у регіоні. Серед іншого, посадовець пояснив, чому спрацювала система безпеки газу у селищі Рудне, розташованому за 1-2 км від західних околиць обласного центру. З його слів, система спрацювала через ударну хвилю внаслідок влучання ракети ЗС РФ: після перевірки і якщо все гаразд газ подадуть у помешкання.

Ракета Орешник - відстань від селища Рудне до Львова Фото: DeepState

Тим часом глава Львівської ОВА Максим Козицький написав у Telegram про радіаційний фон у Львові. Зі слів посадовця, радіаційний фон у нормі, шкідливих речовин у повітрі не виявили. Зауважмо, що на карті радіаційного фону на порталі SaveEcoBot останнє оновлення — станом на 22:16 8 січня (на момент публікації новини): радіаційний фон у межах норми — 110 нЗв/год. Крім того, дані про забруднення повітря у Львові та Львівській області — також у межах норми, але є суттєве забруднення у селі Шабельня біля Рави-Руської (індекс якості повітря 154 — шкідливий для усіх верств населення).

Ракета Орешник - радіаційний фон, Львів та Львівська область, 8 січня Фото: SaveEcoBot

Ракета Орешник - забруденення повітря, Львів та Львівська область, 8 січня Фото: SaveEcoBot

Яка швидкість Орешника і як далеко він летить

Фокус писав про ракету Орешник ЗС РФ — про основні характеристики, розробку та перші застосування, які стали відомі за заявами росіян та аналітикою експертів.

Орешник — балістична ракета середньої дальності, яку ЗС РФ вперше запустили по Україні 21 листопада 2024 року. Ціллю росіян стало підприємство у Дніпрі. Місцеві жителі розповіли про гучні вибухи, а на відео зафіксували шість яскравих смуг, які вдарили посеред міста. Згодом Повітряні сили та експерти пояснили, що ЗС РФ використали "болванку" з шістьма суббоєприпасами без вибухівки. За попередніми даними, засіб ураження створили на основі старої радянської ракети РС-26 "Рубеж". При цьому вказується, що з "Рубежа" забрали один прискорювач, тому дальність дещо зменшилась.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, ракета "Орешник" має "сліпу зону" у 700 км. Тим часом дальність російського засобу ураження — до 5 500 км. Google maps показують, що від Капустиного Яру, звідки ЗС РФ запустили ракету, до Львова — 1 600 км: західні регіони перебувають у зоні досяжності ракети РФ.

Ракета Орешник - відстань між Львовом та Капустиним Яром у РФ Фото: Google Maps

Яка шкода від ракети "Орешник"

Аналітики порталу Defense Express оцінили вражаючу силу ракети "Орешник" ЗС РФ. Вказується, що ракета несе шість бойових блоків по шість суббоєприпасів, а зальна вага — приблизно 1500 кг. За оцінками аналітиків, навіть з врахуванням швидкості 3-5 Махів у момент влучання, сила удару аналогічна 5-13 кг тротилу, і це співмірно з потужністю влучання ударних БпЛА.

Про це ж написав зранку 9 січня написав глава ради резервістів Повітряних сил ЗСУ, підполковник Олександр Суворов на сторінці Facebook. Найперше він уточнив, що росіяни створювали цю зброю як носій ядерної боєголовки, тому не передбачали якусь особливу точність. Тому, за його оцінками, ідеться про точність у 100 м. Крім того, засіб ураження летить з надвеликою швидкістю, розжарюється через тертя і тому РФ поки не вигадала, як помістити в середину вибухівку. Тому сила удару "Орешника" — це аналог шести "Шахедів" з бойовою частиною у 45 кг. У дописі також є відповідь на питання, чи можна збити ракету "Орешник" над Львовом: заявив, що "ми не стоїмо тут на місці".

Зазначимо, в грудні 2025 року глава Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що РФ встановила пускові комплекси "Орешник" на території його країни. Після цього з'явились кадри Міноборони РФ: росіяни показали три машини супроводження РК "Орешник", але приховали пускову.

Нагадуємо, у жовтні 2025 року Лукашенко, як припускають, "засвітив" зовнішній вигляд пускової ракети "Орешник". Тим часом російське Міноборони пояснило, що вдарило по Львівщині у відповідь на "атаку дронів" на резиденцію президента Володимира Путіна.