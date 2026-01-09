Чому РФ змарнувала єдину наявну ракету "Орешник": які комплекси ППО можуть збити БРСД

Збройні сили Російської Федерації використовують ракету "Орешник" для ударів раз на рік по Україні, і одна ракета на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Україна вже бачила можливості цього засобу ураження, тому в аналітиків виникло питання, навіщо росіяни вдарили вдруге, бо ж могли передбачити відсутність результату. Чому Україна перетворилась на полігон для випробування ракет ЗС РФ, при чому тут три західних системи протиповітряної оборони, одна з яких з'явилась у Європі для протидії російському "Орешнику"?

Ракета "Орешник" ЗС РФ била по Дніпру 21 листопада 2024 року та по Львову 8 грудня 2026 року, але в обох випадках удари "болванок" без вибухівки не вражали, ідеться у статті на порталі Defense Express. При цьому погрози Заходу та демонстрація своєї потужності особливого значення не мають, оскільки для цього було достатньо першої атаки. На думку аналітиків, причина, чому росіяни використали дефіцитний засіб ураження, — задля випробування роботи трьох комплексів ППО, які стоять у Польщі, Румунії та, віднедавна, у Німеччині. Фокус розповів про характеристики цих систем, які можуть виявити та ймовірно, збивати російські ракети, наприклад, "Орешник", за межами земної атмосфери.

Ракета Орешник - приклад пуск ракети ППО Arrow-3

Аналітики нагадали, що під час удар ракети "Орешник" по цілі б'ють десятком суббоєприпасів, кожен з яких важить близько 150 кг. Коли вони летять з висоти в сотні кілометрів, але не несуть вибухівки, то їхня зона ураження "не виходить за межі діаметра боєголовки". При цьому РФ виготовляє одну ракету на рік, а у 2026 році, можливо, матиме шість.

Росіяни не намагались по-особливому нашкодити чи налякати Захід, написали на порталі. Насправді Кремль хотів би, ймовірно, перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина). Останній комплекс навмисно купили в Ізраїлю, щоб збивати балістичні ракети середньої дальності РФ, до яких належить "Орешник".

У статті розглянули комплекси ППО, які можуть, ймовірно, збити балістичну ракету середньої дальности (БРСД) "Орешник", якщо Москва вирішить її застосувати проти Європи. Перед пуском Москва, відповідно до поки чинного договору, попередила про це Захід. У відповідь західні системи ППО увімкнулись у потрібний момент й почали стежити за пуском. Своєю чергою РФ отримала можливість простежити, як працює відомий комплекс Aegis Ashore та поки не досліджений Arrow-3, написали аналітики Defense Express.

Ракета Орешник — деталі протидії ППО

Комплекс Aegis Ashore — система з РЛС AN/SPY-1 та ракетами SM-3, які дістають цілі за межами земної атмосфери. На порталі уточнили, що РФ знає можливості цих комплексів, а у мережі є схема зони дії Aegis Ashore. DE раніше публікував характеристики: дальність 1200-1500 км, висота 500 км. У зоні ураження систем, які стоять у Редзиково та Девеселу, перебуває Львів (700 та 600 км відповідно). Ціна Aegis Ashore — до 2 млрд дол., ціна ракети SM-3 — 11-25 млн дол. за штуку.

Ракета Орешник - зона дії комплексу ППО Aegis Ashore

Комплекс Arrow-3 — система виробництва Ізраїлю вартістю 3,5 млрд дол. Комплекс з'явився у Німеччині лише влітку 2025 року, і тому РФ досі не мала можливості вивчити, як він працює. Система має РЛС EL/M-2080 Green Pine Block-B з дальністю виявлення цілей близько 900 км — саме вистачає до Львова (800 км). Дальність ураження цілей — 1500 км. У мережі можна відшукати інфографіку зі схемою роботи установки, яка є частиною багатоешелонованої системи ППО і використають для збиття цілей за межами атмосфери.

Ракета Орешник - дальність різних систем ППО, від Iron Beam до Arrow-3 Фото: CSIS

Удар ракети Орешник по Львову 9 січня

Зазначимо, Фокус писав про удар "Орешника" по Львову в ніч на 9 січня. Міський голова Андрій Садовий повідомив про приліт балістики, який стався пізно увечері 8 січня. При цьому у мережі опублікували відео з кадрами влучання: у землю врізались шість-сім боєголовок. Посадовець заявив, що росіяни пошкодили об'єкт інфраструктури, але поранених немає. При цьому Повітряне командування підтвердило, що ішлося про пуск балістики середньої дальності, яка стартувала з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області РФ, за 1600 км від Львова.

Нагадуємо, вдень 9 січня СБУ показало уламки ракети "Орешник" та розповіло, яке призначення виявлених частин засобу ураження ЗС РФ.