Пуск "Орешника": угроза атаки баллистикой продлится еще больше недели, — военкор

Российские оккупанты могут запустить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в течение следующей недели. По словам военкора Андрея Цаплиенко, пуск возможен с территории полигона "Капустин Яр".

Все из-за решения закрыть воздушное пространство над полигоном. Об этом Цаплиенко сообщил в своем Telegram.

По его словам, угроза будет сохраняться еще как минимум неделю — до 19 февраля. Именно на этот период россияне закрыли воздушное пространство над "Капустиным Яром".

В то же время официальных комментариев от Воздушных Сил ВСУ по этому поводу пока не было.

Напомним, что днем 12 февраля в ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения россиянами баллистических ракет средней дальности для удара по территории Украины. Мониторы сообщали, что, вероятно, россияне применили баллистическую ракету "Орешник". Однако впоследствии атака не подтвердилась, а тревога была отменена.

Удар "Орешником" в ночь на 9 января

Напомним, что в ночь на 9 января мощные взрывы прогремели во Львове. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря. Впоследствии в России заявили, что целью российской атаки был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, работа которого якобы приостановлена. В Минобороны России заявили, что на этом заводе якобы ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, в частности самолеты F-16 и МиГ-29, а также производили беспилотники, которые используются для ударов по территории России.

Впоследствии один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал "незначительные пробития бетонных конструкций" и образовал кратеры в лесной местности.

Аналитики Defense Express сообщили, что одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Вероятно, целью атаки было проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия).

Военный эксперт Роман Свитан, объяснил пока что эта ракета не готова к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.