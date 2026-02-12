"Вирви як від 36 снарядів": ексспівробітник СБУ оцінив небезпеку "Орешника" без ядерного заряду

Російська балістична ракета середньої дальності "Орешник" без ядерного заряду лишає вирви, як від 36 артилерійських обстрілів. За словами експерта Івана Ступака, такі "болванки" потрібні росіянам для залякування.

Рівень загрози від російських ракет "Орешник" військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак оцінив у коментарі "РБК-Україна" 12 лютого. Він пояснив, що цей боєприпас без ядерного заряду розкривається на 6 блоків по 6 частин, і ефект від удару нагадує звичайні снаряди артилерії.

"Це ж говорить про те, що це не серйозно. Тобто, коли "Орешник" без ядерного заряду, то це такі "болванки", це більше про залякування", — сказав Ступак.

Він додав, що під час удару "Орешника" по Дніпру 21 листопада 2024 року бачив вирви.

"І знаєте на що вони схожі? На вирви від звичайних артилерійських снарядів. Тобто вважайте, що це 36 артилерійських пострілів було", — сказав експерт.

Ступак зазначив, що за однією з теорій звичайну вибухівку в ракети "Орешник" закласти складно, бо вона може здетонувати передчасно через велику швидкість і нагрів блоків при вході в атмосферу.

"Звісно, якщо прилетить ядерний заряд, то всім — "кришка". Але поки що його нема, слава Богу", — сказав ексспівробітник СБУ.

Ракету "Орешник" не може збивати ППО України

Попри те, що американські зенітно-ракетні комплекси Patriot спроможні збивати балістичні ракети, такі як російський "Кинджал", для відбиття атаки "Орешника" вони не підходять.

"Є американська система, вона називається THAAD. Вона коштує 3 мільярди доларів, а нас таких грошей немає", — зазначив Іван Ступак.

Також він пояснив, що росіяни атакують Україну балістикою вдень, щоб швидоко уразити конкретну ціль, поки вона "ще на місці".

Що відомо про ракету "Орешник"

Росіяни представили нову балістичну ракету середньої дальності наприкінці 2024 року. Журналісти з посиланням на відкриті дані зазначають, що вона була розроблена на базі російського комплексу РС-26 "Рубіж" і може сягати гіперзвукової швидкості понад 12 000 км/год. Заявлено, що "Орешник" має дальність ураження до 5 500 км.

Станом на кінець січня 2026 року, за даними Служби зовнішньої розвідки України, РФ має на озброєнні не більше 3-4 ракет "Орешник".

Нагадаємо, вдень 12 лютого Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу обстрілу балістичними ракетами середньої дальності. Моніторингові канали писали про ймовірне застосування "Орешника" з полігону "Капустин Яр", втім ракета не увійшла в український повітряний простір. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко при цьому повідомляв, що ворог здійснив імітацію пуску.

11 лютого ЗМІ показали ймовірну базу для "Орешника" в Білорусі на колишньому військовому аеродромі "Кричів-6".