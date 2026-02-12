"Вырви как от 36 снарядов": экс-сотрудник СБУ оценил опасность "Орешника" без ядерного заряда

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" без ядерного заряда оставляет воронки, как от 36 артиллерийских обстрелов. По словам эксперта Ивана Ступака, такие "болванки" нужны россиянам для запугивания.

Уровень угрозы от российских ракет "Орешник" военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак оценил в комментарии "РБК-Украина" 12 февраля. Он пояснил, что этот боеприпас без ядерного заряда раскрывается на 6 блоков по 6 частей, и эффект от удара напоминает обычные снаряды артиллерии.

"Это же говорит о том, что это не серьезно. То есть, когда "Орешник" без ядерного заряда, то это такие "болванки", это больше о запугивании", — сказал Ступак.

Он добавил, что во время удара "Орешника" по Днепру 21 ноября 2024 года видел воронки.

"И знаете на что они похожи? На воронки от обычных артиллерийских снарядов. То есть считайте, что это 36 артиллерийских выстрелов было", — сказал эксперт.

Відео дня

Ступак отметил, что по одной из теорий обычную взрывчатку в ракеты "Орешник" заложить сложно, потому что она может сдетонировать преждевременно из-за большой скорости и нагрева блоков при входе в атмосферу.

"Конечно, если прилетит ядерный заряд, то всем — "крышка". Но пока его нет, слава Богу", — сказал экс-сотрудник СБУ.

Ракету "Орешник" не может сбивать ПВО Украины

Несмотря на то, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot способны сбивать баллистические ракеты, такие как российский "Кинжал", для отражения атаки "Орешника" они не подходят.

"Есть американская система, она называется THAAD. Она стоит 3 миллиарда долларов, а нас таких денег нет", — отметил Иван Ступак.

Также он пояснил, что россияне атакуют Украину баллистикой днем, чтобы быстро поразить конкретную цель, пока она "еще на месте".

Что известно о ракете "Орешник"

Россияне представили новую баллистическую ракету средней дальности в конце 2024 года. Журналисты со ссылкой на открытые данные отмечают, что она была разработана на базе российского комплекса РС-26 "Рубеж" и может достигать гиперзвуковой скорости более 12 000 км/ч. Заявлено, что "Орешник" имеет дальность поражения до 5 500 км.

По состоянию на конец января 2026 года, по данным Службы внешней разведки Украины, РФ имеет на вооружении не более 3-4 ракет "Орешник".

Напомним, днем 12 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе обстрела баллистическими ракетами средней дальности. Мониторинговые каналы писали о вероятном применении "Орешника" с полигона "Капустин Яр", впрочем ракета не вошла в украинское воздушное пространство. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко при этом сообщал, что враг осуществил имитацию пуска.

11 февраля СМИ показали вероятную базу для "Орешника" в Беларуси на бывшем военном аэродроме "Кричев-6".