Україна вводить санкції проти Лукашенка за допомогу Росії у війні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський оголосив про санкції проти Олександра Лукашенка за активну підтримку Росії у війні проти України. За його словами, дії білоруського лідера допомагають Росії завдавати удари по українських містах та постачати критично важливі компоненти для зброї, а протидія цьому матиме глобальний ефект.

Про це Володимир Зеленський написав у своїй публікації на сторінці в Telegram та пояснив, що Білорусь виконує стратегічну роль у воєнних діях Росії проти України. Зокрема, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, і це значно підвищило можливості атак на північні області України — від Київщини до Волині.

За його словами, частина ударів по критично важливих об’єктах, зокрема енергетиці та залізниці, не могла б бути здійснена без допомоги білоруської сторони. Зокрема, понад 3 тисячі білоруських підприємств постачають Росії техніку, обладнання та компоненти, які віднесені до категорії критично важливих, включно з компонентами для виробництва ракет, що тероризують українські міста й села.

Зеленський також підкреслив, що триває розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності "Орешника", що становить загрозу не лише для України, а й для всієї Європи. Президент зазначив, що Лукашенко надає територію для цієї зброї та продовжує постачати Росії критичні вузли й механічну базу для її виробництва у 2026 році.

"Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "Орешника". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї. Це триває і в 2026-му", — зауважив він у своєму дописі.

Крім того, президент України додав, що Олександр Лукашенко довгий час обмінює суверенітет Білорусі на особисту владу, допомагає Росії обходити міжнародні санкції, виправдовує війну та збільшує власну участь у її масштабуванні.

"За це будуть особливі наслідки", — пояснив посадовець.

Нагадаємо, що 17 грудня в Білорусі на бойове чергування заступив російський експериментальний рухомий ґрунтовий ракетний комплекс "Орешник". Сам же Лукашенко заявив, що розміщення цієї зброї в Білорусі є лише відповіддю на ескалацію ситуації.

Варто зауважити, що 12 лютого в Україні надійшли попередження про можливе застосування Росією ракети "Орешник". За словами майора ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, ці повідомлення мають радше інформаційно-психологічний характер і покликані залякати суспільство та західних партнерів, ніж свідчити про реальну підготовку до бойового використання.