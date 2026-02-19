"Іноді дуже боляче": Зеленський пояснив, чи довіряє Дональду Трампу (відео)

Складно оцінити характер взаємин між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, проте іноді буває "дуже і дуже боляче".

Боляче від того, що Трамп ставиться надто м'яко до Путіна, заявив в інтерв’ю Пірсу Моргану президент України Володимир Зеленський.

"Це не питання довіри чи ні. У нього такі зв'яки (з Путіним, — ред.), які я не можу оцінити чи зрозуміти… Але у них є якісь стосунки. І тому для мене іноді дуже боляче, що його ставлення до Путіна іноді надто м'яке, ніж Путін заслуговує", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що довіряє Трампу в головному — у щирому намірі завершити війну, а також коли Трамп говорить про українських дітей чи людські втрати в Україні.

"Я довірю йому у першій дуже важливій речі, про яку ти сказав, що він справді хоче завершити цю війну. І друге, коли він говорить про дітей, коли він говорить про наші втрати в Україні. Я вірю, що це дуже боляче для нього", — зазначив Зеленський.

Президент України також наголосив, що вірить у те, що Трамп справді може закінчити російсько-українську війну.

Нагадаємо, 18 лютого Володимир зеленський повідомив, що Україна вводить санкції проти Лукашенка за допомогу Росії у війні.

Перед цим Зеленський також заявив, що на перемовинах у Женеві сторони майже домовилися про моніторинг режиму припинення вогню.