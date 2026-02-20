"Мы не можем выйти с нашей территории": Зеленский отверг возможность отдать Донбасс России

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможности выхода из контролируемой части Донецкой области. В то же время переговоры с Россией продолжаются дальше.

Президент подчеркнул, что это настоящая линия обороны Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью японскому СМИ Kyodo News.

Он напомнил, что россияне требуют от Украины, чтобы те вывели ВСУ со всей территории Донбасса.

Северная Корея получает новое оружие во время войны

Зеленский предупредил, что во время полномасштабной войны России против Украины активизировалось сотрудничество РФ и Северной Кореи. Благодаря этому Пхеньян получил новые военные разработки, что создает потенциальную угрозу для Японии.

Он напомнил, что около 10 тысяч военных из КНДР было развернуто в России, где они получают знания о современной гибридной войне. В частности, как защищаться от беспилотников.

Кроме того они сталкивались с украинскими войсками во время боев за западную часть Курской области, когда ВСУ частично контролировали эту территорию.

Япония может передать Украине Patriot

Украина нуждается в комплексах противовоздушной обороны, которые может получить от Японии. Токио производит ЗРК Patriot по лицензии США, в частности, именно японские комплексы передавались в США после того, как Вашингтон передавал комплексы Украине.

Недавно Япония разрешила экспорт нелетального оружия, отменив политику эмбарго на поставки оружия. Украина получила от Японии бронежилеты и грузовики.

В то же время теперь правительство Токио рассматривает возможность отмены еще ряда ограничений, в частности, на оборонное оборудование.

В связи с этим Зеленский подчеркнул, что системы ПВО используются не для атак, а для отражения ракетных и дроновых атак России.

Зато Украина может поделиться с Японией технологией морских дронов. Зеленский отметил, что эта технология доказала свою эффективность, ведь российские суда не могут работать у украинских берегов.

Ранее в интервью Пирсу Моргану Зеленский заявил, что Украина не может сдать Донбасс, потому что это вопрос людей, ценностей и стратегии защиты страны.

По данным The New York Times, Владимир Путин считает, что он побеждает. Он готов воевать за Донбасс, даже если эти бои будут продолжаться еще два года.

Напомним, Владимир Зеленский опроверг сообщения российских медиа о якобы требовании Москвы к другим государствам признать временно оккупированные украинские территории. Президент подчеркнул, что подобные сценарии являются нереалистичными.