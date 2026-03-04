"Трамп знает": соглашения по Украине без участия европейцев не будет, — Мерц

Европа не примет мирное соглашение по Украине, заключенное без участия самих европейцев и без учета их позиций.

Об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Без участия европейцев соглашения не будет", — сказал Мерц.

Он уточнил, что во время переговоров с Трампом отметил усиление давления на Москву.

Канцлер Германии убежден, что только из-за увеличения давления со стороны Вашингтона Путин будет готов пойти на уступки.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву", — отметил Мерц.

По его словам, Европе необходимо присоединиться к мирным переговорам, которые продолжаются между РФ и Украиной при посредничестве США

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно длительным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", — подчеркнул Мерц.

Напомним, 2 марта в Кремле заявили, что продолжение мирных переговоров с Украиной является выгодным для России и отвечает ее интересам.

3 марта Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не покинут Донбасс несмотря на давление России в мирном процессе.