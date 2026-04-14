Должны помогать своей стране: Германия будет отправлять "уклонистов" в Украину, — Мерц

Германия совместно с Украиной будет работать над ограничением количества украинских мужчин призывного возраста, которые ищут убежища в ЕС.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин будет помогать возвращению в Украину мужчин призывного возраста. Об этом он заявил во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Clash Report.

Мерц считает, что такие люди должны быть в Украине и помогать своей стране.

"Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой. Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить количество украинских мужчин, которые ищут здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", — сказал канцлер на встрече с Зеленским в Берлине.

Кроме того, Владимир Зеленский объявил, что Украина совместно с Германией будет производить системы ПВО. Это будет самая крупная сделка такого рода в Европе.

Украина и Германия подписали ряд соглашений, в частности в сфере обороны. Кроме того, Берлин предоставит новый пакет помощи — ПВО, дроны и боеприпасы.

Напомним, что Мерц считает, что Украине не нужны дальнобойные ракеты Taurus. Сейчас, по мнению Мерца, Украина имеет в своих арсеналах собственное оружие дальнего действия, которое значительно эффективнее того относительно небольшого количества крылатых ракет TAURUS, которое Германия могла бы поставить.

Также Фридрих Мерц заявил, что Европа не примет мирное соглашение по Украине, заключенное без участия самих европейцев и без учета их позиций. Об этом после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил канцлер Германии. Он уточнил, что во время переговоров с Трампом отметил усиление давления на Москву.