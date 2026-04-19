До €10 000 на сім'ю: одна з країн ЄС платитиме українцям за повернення в Україну

Українцям, які проживають в Ірландії, буде запропоновано «пакет допомоги» для повернення додому, оскільки уряд планує розірвати всі контракти на розміщення біженців протягом року.

Ірландські міністри виступають або за припинення директиви про тимчасовий захист, або за альтернативу, за якої підтримку будуть отримувати виключно люди з найбільш постраждалих районів України. Про це пише The Times.

Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що протягом 12 місяців уряд збирається розірвати контракти, за якими було розміщено близько 16000 українців. Директива про тимчасовий захист, яка забезпечує широку підтримку українських біженців, має закінчитися у березні наступного року.

Повідомляється, що з липня 2022 року по березень цього року майже 28 000 ірландських сімей отримали понад 438 мільйонів євро у вигляді компенсації за розміщення 64 000 українських біженців у своїх домівках по всій країні.

Спочатку виплачувалася сума в розмірі 400 євро на місяць, потім її подвоїли до 800 євро. Наразі вона становить 600 євро на місяць, і уряд хоче знову знизити її до 400 євро. Натомість біженці можуть подати заявку на отримання до 2500 євро на одну особу або до 10 000 євро на сім'ю для повернення до своєї країни походження.

"Варто похвилюватися": чи може Європа повернути додому українців призовного віку, — Лібанова

"Оскільки це фінансується за рахунок грошей платників податків, я хочу бачити, що ці гроші витрачаються з розумом. Я вважаю, що якщо громада чи окрема людина здатні забезпечити себе самостійно, то я не бачу причин, чому ми, як платники податків, маємо виплачувати мільйони й мільйони. У інших європейських країнах так не роблять", — сказав Брофі.

Нагадаємо, раніше Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку.

Фокус також писав про те, з яких країн Євросоюзу найчастіше виїжджають українські біженці.