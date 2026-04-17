"Варто похвилюватися": чи може Європа повернути додому українців призовного віку, — Лібанова

Повернення українських чоловіків мобілізаційного віку з країн Європи наразі виглядає малоймовірним, однак повністю виключати такий розвиток подій не варто. Подібні кроки можуть розглядатися європейськими державами як один зі способів підтримки України в умовах війни.

Про це заявила українська соціоекономістка та демографиня Ела Лібанова в інтерв’ю на YouTube-каналі "Суперпозиція". За її словами, заяви окремих європейських політиків щодо можливого повернення українців не означають негайних дій, проте свідчать про розуміння партнерами складної ситуації з мобілізаційними ресурсами в Україні. Водночас такі сигнали можуть мати політичний характер і бути спрямованими на демонстрацію підтримки.

"По-перше, вони не можуть відкрито зізнаватися в тому, що зацікавлені залишити українців у себе. По-друге, вони добре розуміють проблеми України з мобілізаційним потенціалом і прагнуть допомогти — не через особливу симпатію чи повагу, а тому, що усвідомлюють: сьогодні Україна є їхнім щитом", — пояснила вона.

Загалом, європейські країни, зокрема Німеччина, не можуть відкрито заявляти про намір утримувати українських громадян у себе, хоча фактично зацікавлені в частині з них. При цьому вони усвідомлюють роль України як ключового елементу безпеки для Європи, що також впливає на їхню риторику. Експертка наголосила, що з юридичної точки зору можливість повернення існує, оскільки українці перебувають у ЄС на підставі тимчасового захисту. Цей статус може бути переглянутий або змінений рішенням національних урядів.

Водночас вона підкреслила, що реалізація такого сценарію не може бути швидкою. Для цього необхідно ухвалити відповідні законодавчі зміни, розробити нормативні акти та узгодити механізми взаємодії з міграційними органами.

"Це точно не станеться вже завтра: необхідно ухвалити закон, розробити нормативні акти та узгодити всі процедури з міграційними службами й органами, що ведуть облік наших мігрантів. Це тривалий процес, однак такий сценарій є можливим", — додала фахівчиня.

Оцінюючи перспективи, Лібанова зазначила, що ймовірність примусового повернення не є високою, однак окремі спроби в цьому напрямку можливі. У зв’язку з цим українським чоловікам за кордоном варто уважно стежити за змінами у законодавстві країн перебування.

"Я б на їхньому місці похвилювалася", — відповіла вона на запитання журналіста.

Крім того, демографиня звернула увагу на інтерес європейських держав до українських мігрантів. Найбільшу зацікавленість, за її словами, викликають підлітки та молоді жінки віком до 40 років, тоді як частка осіб старше 65 років серед українців у Європі становить близько 6%.

Раніше Фокус писав, що Європейський Союз раніше вирішив не продовжувати тимчасовий захист для українців після березня 2027 року, однак на тлі тривалої війни в Україні в ЄС почали обговорювати можливе реформування цього механізму. Зокрема, розглядаються варіанти звуження кола осіб, які підпадають під захист, у тому числі залежно від їхнього мобілізаційного статусу та регіону походження, однак такі ініціативи наразі перебувають на етапі дискусій і потребують юридичної оцінки.

Крім того, народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко вважає, що рішення уряду дозволити виїзд за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років було помилковим. На його думку, перед можливістю виїзду вони мають проходити 6–12-місячну службу в тилових підрозділах.