Спочатку відслужити: у Раді заговорили про зміни для виїзду чоловіків 18-22

Дозвіл на виїзд з України хлопцям у віці від 18 до 22 років був помилкою з боку українського уряду. Тож це правило потребує змін.

Наприклад, хлопці цього віку мають пройти 6-12-місячну службу в тилу, перш ніж отримають право на виїзд. Про це заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко в коментарі виданню Telegraf.

За його словами, цю помилку наразі не готові вирішувати в уряді. При цьому військові незадоволені таким рішенням, а бізнес зіштовхнувся з проблемою нестачі робочої сили.

"І в стінах Верховної Ради і в уряді є такі пропозиції, щоб ці хлопці, які зараз мають право виїжджати за кордон, проходили якусь 6-12 місячну службу у тилу. Тому що нам треба захищати дуже багато критичної інфраструктури", — заявив нардеп.

Водночас він наголосив, що наразі це не законопроєкт, а просто ідея. Однак тоді такі хлопці могли б заміняти частину військових, які могли б відпочити чи пройти кваліфікацію.

На думку Горбенка, необовʼязково, аби ці хлопці проходили службу на передовій — як приклад він навів можливість служби в новому роді військ — малому ППО в сфері дронів-перехоплювачів. А вже після служби впродовж 6-12 місяців хлопці б отримували право на виїзд за кордон.

Виїзд молоді за кордон порушує Конституцію

Народний депутат також розповів, що постанова уряду протирічить Конституції. Адже право на виїзд дозволено людям до 22 років включно, а мобілізаційний вік стартує від 25 років. Таким чином хлопці 23-24 років позбавлені права виїзду за кордон.

На його думку, потрібно натомість створити справедливі критерії, які б дозволили посилити обороноздатність країни. Так, депутат зазначив, що молодь може замінити всіх військових в тилу та пройти навчання.

"А коли хлопці проходять навчання, то вони розуміють, що коли ти керуєш дроном, в принципі, це не так і страшно. А коли ти ще знаєш, що за це платять 120–170 тисяч гривень, я думаю, бажаючих залишитися на службі підготовлених хлопців буде точно втричі більше, ніж зараз, коли ми пропонуємо мільйон гривень або додаткові пільги для контрактів 18–24. Тобто ці питання потрібно вирішувати системно", — переконаний Горбенко.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров подав до Ради законопроєкт, у якому ідеться про відстрочку за "Контракт 18-24". Відомство спільно з комітетом ВР з національної безпеки внесло правки у текст документа і тепер хотілося б, що народні депутати відшукали достатню кількість голосів.

Нагадаємо, 30 жовтня 2025 року видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що майже 100 000 молодих українців віком від 18 до 22 років покинули Україну за два місяці після того, як Володимир Зеленський пом'якшив правила виїзду для українських чоловіків за кордон.

Однак згодом пояснили, що дані не враховують повернення значної кількості хлопців назад додому.