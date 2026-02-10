Сначала отслужить: в Раде заговорили об изменениях для выезда мужчин 18-22

Разрешение на выезд из Украины ребятам в возрасте от 18 до 22 лет было ошибкой со стороны украинского правительства. Поэтому это правило требует изменений.

Например, ребята этого возраста должны пройти 6-12-месячную службу в тылу, прежде чем получат право на выезд. Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в комментарии изданию Telegraf.

По его словам, эту ошибку пока не готовы решать в правительстве. При этом военные недовольны таким решением, а бизнес столкнулся с проблемой нехватки рабочей силы.

"И в стенах Верховной Рады и в правительстве есть такие предложения, чтобы эти ребята, которые сейчас имеют право выезжать за границу, проходили какую-то 6-12 месячную службу в тылу. Потому что нам надо защищать очень много критической инфраструктуры", — заявил нардеп.

В то же время он отметил, что пока это не законопроект, а просто идея. Однако тогда такие ребята могли бы заменять часть военных, которые могли бы отдохнуть или пройти квалификацию.

По мнению Горбенко, необязательно, чтобы эти ребята проходили службу на передовой — в качестве примера он привел возможность службы в новом роде войск — малом ПВО в сфере дронов-перехватчиков. А уже после службы в течение 6-12 месяцев ребята бы получали право на выезд за границу.

Выезд молодежи за границу нарушает Конституцию

Народный депутат также рассказал, что постановление правительства противоречит Конституции. Ведь право на выезд разрешено людям до 22 лет включительно, а мобилизационный возраст стартует от 25 лет. Таким образом ребята 23-24 лет лишены права выезда за границу.

По его мнению, нужно взамен создать справедливые критерии, которые бы позволили усилить обороноспособность страны. Так, депутат отметил, что молодежь может заменить всех военных в тылу и пройти обучение.

"А когда ребята проходят обучение, то они понимают, что когда ты управляешь дроном, в принципе, это не так и страшно. А когда ты еще знаешь, что за это платят 120-170 тысяч гривен, я думаю, желающих остаться на службе подготовленных ребят будет точно втрое больше, чем сейчас, когда мы предлагаем миллион гривен или дополнительные льготы для контрактов 18-24. То есть эти вопросы нужно решать системно", — убежден Горбенко.

Напомним, ранее Михаил Федоров подал в Раду законопроект, в котором говорится об отсрочке за "Контракт 18-24". Ведомство совместно с комитетом ВР по национальной безопасности внесло правки в текст документа и теперь хотелось бы, что народные депутаты нашли достаточное количество голосов.

Напомним, 30 октября 2025 года издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что почти 100 000 молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет покинули Украину за два месяца после того, как Владимир Зеленский смягчил правила выезда для украинских мужчин за границу.

Однако впоследствии объяснили, что данные не учитывают возвращение значительного количества ребят обратно домой.